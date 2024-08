- BVB: Kehl annuncia ulteriori trasferimenti dopo la vittoria in Test

Borussia Dortmund continuerà ad adattare la sua rosa. Il direttore sportivo Sebastian Kehl lo ha annunciato dopo la vittoria per 2:0 contro Aston Villa. "Posso già dire che qualcosa succederà con noi nei prossimi giorni - in entrambi i sensi", ha detto Kehl alla pay-TV broadcaster Sky: "Stiamo anche facendo progressi in una o due posizioni".

Si dice che Dortmund sia interessato al nazionale Maximilian Beier della TSG Hoffenheim. D'altra parte, Youssoufa Moukoko è considerato un potenziale candidato per la cessione. Il 19enne attaccante è stato in panchina per tutti i 90 minuti contro Aston Villa. "Quella è stata una decisione sportiva oggi", ha detto Kehl.

Kehl non ha commentato Moukoko.

Riguardo alla possibile cessione di Moukoko, Kehl non ha voluto commentare. "Vedremo", ha detto. "Stiamo affrontando la situazione con calma. Non siamo sotto pressione. Sappiamo il valore di alcuni dei nostri giocatori".

In precedenza, la squadra della Bundesliga aveva battuto Aston Villa. Di fronte a circa 81.365 spettatori allo stadio Signal Iduna Park sold out, Emre Can (33') e Julian Brandt (35') hanno segnato contro la squadra della Premier League inglese per una vittoria meritata. Per il finalista della Champions League, questo è stato l'ultimo test prima della prima partita ufficiale sabato prossimo nella Coppa di Germania contro la squadra della Regionalliga Phoenix Lübeck allo stadio Volksparkstadion di Amburgo.

I tre nuovi acquisti, Pascal Groß (Brighton), Waldemar Anton (Stuttgart) e Yan Couto (Manchester City), hanno iniziato in formazione. Il nuovo attaccante Serhou Guirassy (Stuttgart) non ha giocato.

