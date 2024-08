BVB Gemstone Moukoko è pronto per iniziare sulla Riviera francese

Il Borussia Dortmund non utilizza più Youssoufa Moukoko nella sua linea offensiva. Il 19enne ora lascia in prestito l'OGC Nice in Ligue 1. Un ex allenatore che ha lavorato con entrambi i club ha fiducia nel potenziale di Moukoko che sboccia a Nizza.

L'affare per il passaggio di Youssoufa Moukoko dal Dortmund al Nizza è stato concluso. Secondo il Borussia Dortmund, il giovane attaccante ha ufficialmente firmato con il club francese di prima divisione dopo un esito positivo delle visite mediche. L'accordo prevede un prestito di un anno con opzione di acquisto, come dichiarato dal Nizza.

Sebastian Kehl, direttore sportivo del Dortmund, ha parlato del trasferimento, dicendo: "Pensiamo che potrebbe trarre beneficio da un nuovo ambiente in questo momento e auguriamo a Youssoufa tutto il successo per questa stagione. Lo terremo d'occhio". Secondo "Ruhr Nachrichten", il Nizza dovrebbe pagare circa 17 milioni di euro per l'acquisto permanente dell'attaccante se decidesse di esercitare l'opzione.

I mesi di voci di mercato che circondavano Moukoko, talento molto apprezzato sotto contratto esclusivo con il club fino al 2026 e con un'impressionante media realizzativa nelle giovanili del Dortmund, sono finalmente giunti al termine. Il giocatore internazionale aveva spesso espresso il suo malcontento per il poco tempo di gioco attraverso il suo agente. Le trattative con l'Olympique Marseille e il Betis Sevilla non hanno portato a un accordo. Moukoko non è stato incluso nella rosa per le prime due partite ufficiali guidate dall'allenatore Nuri Sahin.

L'acquisizione dell'attaccante infortunato Serhou Guirassy, che ha iniziato l'allenamento con la squadra all'inizio di settembre, ha ulteriormente ridotto le possibilità di Moukoko di ottenere minuti di gioco nell'attacco ben fornito del Dortmund. È ora il secondo giovane talento offensivo a lasciare il club per una lega estera quest'estate, dopo la partenza di Paris Brunner (AS Monaco).

L'ex allenatore del Dortmund Lucien Favre, che ha allenato il Nizza due volte, vede l'acquisto di Moukoko come una mossa astuta. "Anche se non ho lavorato a lungo con lui e non è sempre stato in campo titolare, ha velocità e potenza nel suo gioco. C'è ancora margine di miglioramento. (...) Potrebbe funzionare bene per il Nizza. Ha il potenziale per esplodere really".

Il trasferimento di Youssoufa Moukoko all'OGC Nice ha posto fine alle speculazioni di mercato che lo circondavano. Con l'accordo di prestito concluso, la partenza di Moukoko dalla linea offensiva del Borussia Dortmund è stata confermata, alimentando i dibattiti su 'trasferimenti e voci'.

