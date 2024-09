Buttoni di emergenza e notifiche mobili: misure tecnologiche che hanno evitato ulteriori violenze ad Apalachee

L'insegnante di studi sociali stava dando lezione a metà quando il suo smartboard segnalò un "blocco totale" nella scuola.

"Sapevo che stava per succedere qualcosa di grave," ha condiviso Kreyenbuhl. Ha portato tutti in un angolo isolato, spento le luci e ha semplicemente chiesto a tutti di rimanere fermi, assicurando loro: "Aspettate solo che tutto si risolva, poi passerà tutto".

Kreyenbuhl ha apprezzato la rapida risposta dell'ufficiale delle risorse scolastiche della scuola, che è arrivato solo pochi minuti dopo gli spari, a pochi passi dalla loro classe.

Il sistema di allerta per le crisi, una creazione della Centegix, presenta un dispositivo compatto simile a un badge di identificazione. Ha un pulsante per premere rapidamente in grado di notificare in modo discreto gli amministratori scolastici e le forze dell'ordine locali sulla posizione esatta della crisi.

Per integrare questo sistema senza soluzione di continuità nei protocolli di sicurezza attuali e nei processi automatizzati, la Centegix collabora con i distretti scolastici e le agenzie delle forze dell'ordine locali.

Il vicesceriffo del contea di Barrow, Jud Smith, ha dichiarato a CNN che la scuola aveva implementato parzialmente il sistema solo per pochi giorni e aveva eseguito il primo test il giorno prima dell'incidente violento.

Smith ha considerato questa tempistica come un intervento divino.

Durante lo sparatoria del mercoledì, due studenti e due insegnanti sono rimasti uccisi, lasciando nove feriti. L'ultima vittima di un'altra sparatoria mortale in una scuola negli Stati Uniti - incredibilmente, la 45ª - ha acceso il dibattito tra esperti e funzionari delle forze dell'ordine sul ruolo della tecnologia nel ridurre i tempi di risposta della polizia e prevenire ulteriori spargimenti di sangue.

Il Potere dei Secondi

Il dipartimento dei vigili del fuoco del contea di Barrow ha ricevuto la prima allerta alle 10:22 tramite il sistema Centegix. La loro Unità 1 ha raggiunto la scena otto minuti dopo e la squadra di risposta alle emergenze è entrata nella scuola alle 10:34.

Entro le 10:52, tutti i feriti gravi erano stati evacuati dalla scuola - in soli 30 minuti dalla prima allerta.

Quando la Centegix è stata contattata per un commento, il loro portavoce ha espresso le condoglianze per gli eventi in corso alla scuola superiore di Apalachee, ma ha rifiutato di condividere ulteriori informazioni.

In un'intervista precedente, Brent Cobb, CEO dell'azienda, ha spiegato il design della tecnologia di allerta per le crisi. Originariamente sviluppato dopo la sparatoria alla scuola superiore di Parkland nel 2018, aveva lo scopo di consentire rapidamente e discretamente agli insegnanti e agli amministratori di chiamare i soccorsi.

Cobb ha sottolineato l'importanza del tempo, dicendo: "I secondi equivalgono a vite". Ha ipotizzato che la comunicazione rapida sulla crisi fosse diventata una necessità.

Una volta attivato il blocco, il sistema di allerta per le crisi attiva una sequenza di risposte. Un avvertimento rumoroso viene diffuso sull'interfono per avvertire l'intero campus. Simultaneamente, gli amministratori della sicurezza sul posto, come gli ufficiali delle risorse scolastiche, vengono informati della posizione dell'emergenza.

In alcuni distretti, il sistema può anche connettersi alle agenzie delle forze dell'ordine locali e chiamare automaticamente il 911 mentre invia messaggi precisi sulla posizione della crisi. Caso in questione, il contea di Barrow.

Cobb ha sottolineato l'obiettivo di rendere i tempi di risposta della polizia più rapidi, un problema che è stato criticato in seguito alla sparatoria alla scuola elementare di Robb a Uvalde, in Texas, dove sono stati necessari 77 minuti per intervenire efficacemente.

In un'intervista esclusiva con CNN, Smith ha descritto la sequenza delle allerta e la mappa completa che i suoi ufficiali hanno utilizzato per raggiungere la fonte della violenza. Ha anche elogiato gli "eccezionali" ufficiali delle risorse scolastiche che hanno affrontato il tiratore e lo hanno catturato.

"Gli ufficiali delle risorse scolastiche, nella maggior parte dei casi, non sono consapevoli che stanno per intraprendere una missione potenzialmente letale", ha detto Smith. "Sanno che le loro vite potrebbero essere sacrificate ... Questo è l'apice di ciò che sperano di evitare".

'Alyssa's Law' e l'ottimizzazione dei tempi di risposta della polizia

Dopo la perdita della figlia Alyssa durante la sparatoria di Parkland, Lori Alhadeff ha utilizzato il suo dolore per fare pressione per i cambiamenti legislativi.

Ha promosso la sua organizzazione, Make Our Schools Safe, incoraggiando le legislature statali ad adottare "Alyssa's Law", che richiede ai distretti scolastici di installare sistemi di allerta silenti direttamente collegati alle agenzie delle forze dell'ordine. Sette stati, tra cui Florida, New Jersey e Tennessee, hanno adottato questa legislazione negli ultimi anni.

La Georgia ha proposto una legge simile lo scorso anno.

"Il mio cuore va alle persone care che hanno perso qualcuno ieri", ha detto Alhadeff a CNN. "Adesso potrò citare l'installazione dei pulsanti di panico nella sparatoria di Apalachee come prova per convincere i legislatori ad adottare Alyssa's Law".

Pensa che questa tecnologia possa aiutare a ridurre le perdite di vite, come è successo alla scuola superiore di Apalachee.

I sistemi di allerta di emergenza hanno subito una modernization significativa dal 2007, quando gli ufficiali dell'università di Virginia Tech furono criticati per non aver avvertito prontamente gli studenti e attuato le misure di sicurezza durante la sparatoria, che lasciò 32 persone morte.

"Quando esaminiamo i dati esistenti sulle sparatorie di massa, c'è una prova convincente che questi tragici eventi si svolgono rapidamente", ha detto Jaclyn Schildkraut, direttore esecutivo del Regional Gun Violence Research Consortium dell'Istituto Rockefeller. "Allora, parliamo di modi per allungare quel tempo che abbiamo a disposizione... Più velocemente si avverte la gente, meglio è, perché offre loro più tempo per capovolgere la situazione, non solo cronologicamente, ma anche in termini di distanza".

Tuttavia, ha consigliato di non trattare questa tecnologia come una soluzione universale o un sostituto degli esercizi di risposta alle emergenze tradizionali come gli esercizi di risposta alle emergenze.

"Si tratta di pianificare queste situazioni in anticipo e affinarne le risposte fisiche e mentali per eseguirle efficacemente", ha spiegato.

Purtroppo, quattro vite sono state perse e la scuola, insieme al suo personale e agli studenti, porterà per sempre queste cicatrici. Tuttavia, Kreyenbuhl ha espresso gratitudine verso il distretto per aver implementato un sistema che gli ha permesso di proteggere i suoi studenti.

"Ho percepito l'inizio del lockdown prima che gli spari risuonassero, dandomi l'opportunità di prepararmi," ha confessato lui. "Grazie a un osservatore attento, la minaccia è stata identificata addirittura prima che si manifestasse, dandoci una sorta di avvertimento, un momento di chiarezza prima che delle vite fossero inevitabilmente perse."

"La tecnologia che abbiamo a disposizione è impressionante."

