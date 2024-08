- Büttner: la sicurezza è aumentata dopo l'attacco all'auto

Dopo l'attacco al suo veicolo privato con svastiche incise, le misure di sicurezza per proteggere il commissario per l'antisemitismo del Brandeburgo, Andreas Büttner, sono state aumentate. La città di Templin, con una popolazione di 16.000 abitanti, ha anche offerto una ricompensa.

Büttner ha detto alla dpa che c'è una maggiore presenza di polizia nella sua città natale di Templin. Ha anche menzionato che ci sono discussioni di sicurezza in corso con la polizia. Inoltre, l'autorità locale ha rafforzato il servizio di pattuglia serale in risposta all'attacco, come ha detto il sindaco di Templin, Detlef Tabbert (BSW), alla dpa.

Ricompensa di 1.000 euro

La città ha offerto una ricompensa di 1.000 euro per informazioni che portino all'arresto dei responsabili. Tabbert ha invitato i testimoni a farsi avanti. In precedenza, il "Nordkurier" aveva riferito della ricompensa.

Individuali sconosciuti hanno vandalizzato l'auto di Büttner nella città dell'Uckermark giovedì sera della scorsa settimana, danneggiandola con simboli ostili alla Costituzione. L'ufficio di polizia criminale dello stato (LKA) ha preso in carico le indagini e sta cercando di rintracciare i responsabili.

Sindaco: Non tollereremo questo

"Non si trattava di uno scherzo, ma di un chiaro atto antisemita. Non tollereremo questo", ha detto il sindaco Tabbert. La città termale nell'Uckermark, nota per le sue terme, attira più di un milione di visitatori all'anno. L'ex cancelliera Angela Merkel è anche figlia della città di Templin e ne è cittadina onoraria dal 2019.

Büttner ha detto: "Che questo sia successo nella mia città natale mi rende triste". Aveva inizialmente coperto le svastiche profondamente incise. Il tetto e il portellone erano gravemente danneggiati. Tuttavia, ha dichiarato che non si lascerà intimidire. "Non si lasci ingannare nessuno: non ci tireremo indietro. Questo è un incentivo per parlare ancora più forte". Nel 2020, Büttner ha ricevuto una cartolina dal partito di estrema destra Dritter Weg al suo indirizzo privato.

Primo commissario per l'antisemitismo del Brandeburgo

Büttner, che in precedenza era un membro del Partito della Sinistra, è stato eletto come primo commissario per l'antisemitismo del Brandeburgo a giugno. Vuole contrastare la deriva di destra nella società. Vuole anche coinvolgere i comuni in un'alleanza contro l'antisemitismo, con una lettera ai sindaci che uscirà questa settimana. Per il prossimo anno dell'80° anniversario della liberazione dal nazionalsocialismo è prevista anche una competizione studentesca.

L'aumento della presenza della polizia e le discussioni di sicurezza in corso con le autorità si devono ai timori di estremismo, dati l'attacco recente all'auto di Büttner. Il sindaco, Tabbert, ha condannato fermamente l'atto antisemita e ha dichiarato che non tollereranno un simile estremismo nella loro città.

Leggi anche: