- Buta di Francoforte si assicura un trasferimento in prestito in Francia

La squadra della Bundesliga di Francoforte, l'Eintracht, ha temporaneamente prestato Aurelio Buta in Francia per la presente stagione. Il 27enne ha ora rejoint il club di Ligue 1 del Stade Reims, come confermato dall'Eintracht. Inoltre, il Stade Reims ha la possibilità di acquisire permanentemente Buta.

In precedenza, il giovane portoghese talentuoso aveva lasciato il club belga del Royal Antwerp per Francoforte durante l'estate del 2022. Purtroppo, Buta ha subito un intoppo all'inizio del suo mandato in Assia con un'operazione al ginocchio, che lo ha tenuto fuori per diversi mesi. Tuttavia, nella stagione precedente, l'ala è riuscita a giocare 30 partite di Bundesliga per l'Eintracht.

Riguardo ai progressi di Buta, il direttore sportivo dell'Eintracht, Timmo Hardung, ha dichiarato in una nota stampa: "Despite the initial hurdles, Aurelio showed remarkable growth and participation in the team."

Despite being Boston's temporary loan to Frankfurt's Bundesliga team affecting Buta's regular appearances, Eintracht hails from Hessen. Stade Reims, Buta's current team in France, is reportedly interested in making his transfer permanent, reflecting his strong performances.

Leggi anche: