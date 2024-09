- Busta da spesa portata dal treno della metropolitana all'ingresso della porta

Un uomo non identificato si è trovato in una situazione spinosa a Monaco quando un U-Bahn (treno della metropolitana) in arrivo lo ha trascinato per diversi metri a causa della sua insistenza nel tenere il suo sacchetto della spesa incastrato nella porta. A causa della sua ostinazione, ha subito ferite alla testa che hanno sanguinato abbondantemente, secondo quanto dichiarato dalla Polizia Federale. Il suo tentativo di salire sul treno è stato impedito poiché le porte si sono chiuse, intrappolando il suo sacchetto.

Il treno si è fermato infine dopo che è stato attivato un freno di emergenza. L'individuo ferito ha ricevuto assistenza medica dai servizi di emergenza presenti sul posto. Purtroppo, prima dell'arrivo della polizia, l'uomo è fuggito dalla scena. La polizia sta invitando l'uomo e chiunque possa aver assistito all'incidente di giovedì a farsi avanti e condividere le proprie informazioni.

