- Büskens dice addio al FC Schalke 04

FC Schalke 04 e il lungo servizio di Mike Büskens si separeranno in futuro. Il club di seconda divisione ha annunciato di non voler continuare la loro collaborazione. Dopo quasi 20 anni come giocatore e allenatore in vari ruoli, un'era al club della Ruhr sta volgendo al termine. "Più della metà della mia vita, ho indossato il blu reale. Ho apprezzato ogni giorno alla Veltins Arena e ho amato lavorare con i ragazzi. È stato molto emozionante", ha detto il 56enne, che ora si prende una pausa.

"Specialmente gli ultimi due anni sono stati molto impegnativi e hanno richiesto molta energia. Voglio prendermi del tempo per elaborare tutto. Ma so che il capitolo finale della storia tra il miglior club del mondo e me, non è ancora scritto!" ha promesso il nativo di Düsseldorf.

È prevista una cerimonia di addio ufficiale

Il club ha offerto a "Buyo", come era conosciuto, di salutarlo ufficialmente durante una partita casalinga. Una decisione in merito è ancora in sospeso. "Mike Büskens è e sarà sempre parte della storia vincente dello Schalke. L'Eurofighter e l'allenatore della promozione è sempre il benvenuto qui!" ha detto il CEO dello Schalke, Matthias Tillmann.

L'ultimo grande successo di Büskens risale a due anni fa, quando è subentrato come allenatore. "Mike ha giocato un ruolo significativo nella promozione 2021/2022, guidando la squadra a un incredibile rimonta e garantendo il ritorno diretto in Bundesliga", ha detto Tillmann.

