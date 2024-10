Buschmann sostiene la trasformazione delle norme in materia di diritto di famiglia

I problemi di diritto di famiglia sono spesso contaminati da forti emozioni, il che rende difficile gestirli in modo equo. Una proposta del Ministro della Giustizia Buschmann mira ora a rafforzare i diritti dei bambini e delle persone non sposate principalmente. Sono previsti anche aggiornamenti per gli obblighi di mantenimento coniugale.

Questa prevista riforma del diritto di famiglia intende rendere più semplice per i padri non sposati essere riconosciuti nei conflitti sulla custodia. Questa disposizione è inclusa in una bozza del Ministro federale della Giustizia tedesco Marco Buschmann per una nuova regolamentazione della custodia dei minori, resa disponibile per l'Agenzia tedesca di stampa. Secondo questo, un uomo otterrà automaticamente lo status di custodia congiunta dopo il riconoscimento della paternità se uno dei genitori non contesta la custodia congiunta entro un mese senza fornire motivi.

I diritti dei bambini saranno anche rafforzati. Ad esempio, un bambino con genitori divorziati avrà il diritto di richiedere una rivalutazione di un accordo di custodia esistente quando compirà 14 anni. La bozza sottolinea anche il diritto del bambino di avere informazioni sulla sua ascendenza.

Originariamente, Buschmann aveva pianificato di presentare le sue bozze per la revisione della custodia dei minori, del mantenimento e della legge sulla paternità al gabinetto durante l'autunno. Tuttavia, alcuni membri della coalizione del semaforo vedono ancora la necessità di allinearsi. Per riavviare il processo, il Ministero della Giustizia ha organizzato un incontro con i rappresentanti dell'amministrazione della giustizia degli stati il 25 ottobre. Queste bozze sono state anche distribuite insieme all'invito della Segretaria di Stato Angelika Schlunck.

Opportunità di adozione per le coppie non sposate

Gli osservatori della riforma in arrivo potrebbero anche notare coloro che hanno l'aspirazione all'adozione. È prevista una liberalizzazione. In futuro, le coppie non sposate sarebbero autorizzate ad adottare un bambino congiuntamente. La bozza suggerisce che l'adozione da parte di un adulto singolo sarebbe un'opzione per sia le coppie sposate che non sposate.

In modo degno di nota, i padri potrebbero trarre beneficio da un cambiamento proposto dal Ministero della Giustizia, i dettagli del quale sono noti da diversi mesi. Secondo questo, il genitore affidatario in caso in cui non sia stato concordato un turno di 50:50 dovrà pagare meno mantenimento per i figli in futuro se assume almeno il 29% delle responsabilità di cura. La quota di calcolo sarà determinata dal numero di pernottamenti.

