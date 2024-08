Buschmann percepisce potenziali sfide legali nello scenario di interruzione delle riprese.

A seguito dell'attacco con il coltello a Solingen, il leader della CDU Merz ha suggerito di sospendere l'accettazione dei siriani e degli afghani. Tuttavia, il ministro della Giustizia federale Buschmann trova questo approccio dubbio e preferisce esplorare soluzioni alternative.

Buschmann non è d'accordo con un divieto totale di accettazione di determinati gruppi migratori, come i siriani o gli afghani, proposto dall'Unione. "È una questione legale dichiarare che non accetteremo determinati individui in tutta l'UE o in Germania", ha spiegato il politico del FDP su ARD. "Invece, dovremmo discutere dei numeri, della distribuzione in Europa, della protezione delle frontiere, ma non semplicemente affermare che nessuno è più il benvenuto."

Dopo l'attacco terroristico a Solingen venerdì sera, in cui un sospetto sostenitore dell'IS, creduto essere siriano, ha accoltellato tre persone e ne ha ferite otto, Merz ha proposto di sospendere l'accettazione dei siriani e degli afghani. Originariamente prevista per la deportazione in Bulgaria nel 2023, questa misura purtroppo non è andata a buon fine. Scholz e Merz discuteranno la politica migratoria oggi alla Cancelleria.

Buschmann sostiene generalmente la deportazione delle persone in Siria e Afghanistan, considerandola fattibile per i siriani in determinate regioni. "I tribunali hanno già emesso sentenze... poiché alcune parti della Siria offrono sicurezza per gli individui. Misure simili dovrebbero essere adottate per l'Afghanistan", ha affermato. In precedenza, Scholz aveva menzionato a giugno che le deportazioni di criminali pericolosi e minacce terroristiche in Siria e Afghanistan sarebbero state riprese.

secondo Buschmann, dovrebbe esserci un maggiore focus sulla deportazione di migranti che hanno esaurito tutte le alternative legali. Il fallimento della deportazione dell'attaccante di Solingen non è un caso isolato. "Migliaia falliscono ogni anno per lo stesso motivo - non riusciamo a trovarli. Dobbiamo discutere su come lo stato possa agire in modo più coerente e gestire queste questioni in conformità con la legge", ha detto. Riguardo al dibattito politico generale dopo l'attacco a Solingen, Buschmann ha detto: "Non credo che sia utile quando tutti ripetono gli stessi argomenti dopo un simile evento."

La Commissione ha espresso preoccupazioni sull'impatto potenziale di un simile divieto per i siriani e gli afghani, poiché potrebbe essere considerato discriminatorio e contrario al diritto internazionale dei rifugiati. L'approccio di Buschmann, che si concentra su soluzioni alternative, si allinea con la posizione della Commissione.

