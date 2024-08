- Buschmann dice che le ricerche segrete sono "assolutamente tabù"

Il Ministro della Giustizia federale Marco Buschmann respinge l'ampliamento dei poteri del BKA per le perquisizioni domestiche proposto dal Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser (SPD). "Non ci saranno poteri per la sorveglianza segreta nelle case", ha dichiarato il politico del FDP al quotidiano "Bild". "Non lo facciamo in uno stato governato dalla Costituzione. Sarebbe un tabù completo."

Faeser vuole consentire all'Ufficio federale di polizia criminale (BKA) di condurre perquisizioni coperte nelle case in determinati casi, secondo una bozza del suo ministero, attualmente discussa a livello federale. Tale misura sarebbe consentita solo in caso di una minaccia specifica di attentato terroristico e incertezza sullo stadio esatto della pianificazione, secondo la bozza.

Faeser vuole modificare la legge sul BKA

La bozza di legge per modificare la legge sull'Ufficio federale di polizia criminale e la legge sulla polizia federale include anche il potere di confrontare i dati biometrici delle immagini su internet e il permesso di valutare i dati già raccolti e identificare i collegamenti esistenti utilizzando strumenti basati sull'IA.

Come Ministro della Costituzione, respingo simili idee, ha dichiarato Buschmann riguardo alla bozza. Se qualcuno proponesse seriamente questo, una tale proposta non passerebbe il governo, né ci sarebbe una maggioranza in Parlamento per esso.

