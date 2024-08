Buschmann afferma che una lampada non è equivalente a un'organizzazione di auto-aiuto.

La coalizione del semaforo è costantemente in disaccordo sulle politiche del governo federale. Il ministro della Giustizia Buschmann quindi esorta tutti gli interessati ad agire responsabilmente. Tuttavia, egli elogia il Cancelliere federale.

Secondo il ministro della Giustizia Marco Buschmann, la coalizione del semaforo manca di responsabilità e funzionalità adeguata. "Se si assume la responsabilità di posizioni governative di alto livello, si ha anche il dovere di adempiere ai propri compiti. Se tutti si attenessero a questo concetto, il compito potrebbe svolgersi in modo un po' più fluido," ha dichiarato ai giornali della rete editoriale Germania quando gli è stato chiesto se la coalizione del semaforo sarebbe rimasta unita fino alle elezioni federali regolari nell'autunno del 2025.

Egli trova tale "autoindulgenza, pretensiosa introspezione" del tutto sconcertante. Buschmann ha aggiunto: "Non siamo un gruppo di supporto, ma un governo federale".

Buschmann contesta anche l'idea che il suo partito assuma il ruolo di opposizione interna. "Se si analizzasse statisticamente chi dice 'ferma' o 'no' in determinati punti, si troverebbe probabilmente una distribuzione abbastanza equa tra i tre partner della coalizione".

Lode per il Cancelliere

Buschmann ha elogiato il Cancelliere federale Olaf Scholz per il suo approccio alla leadership moderato. Il Cancelliere conosce i limiti dei suoi partner. "Chiunque pensi che si possa governare democraticamente pestando i piedi eccessivamente non sa nulla della leadership democratica", ha detto il politico del FDP.

Nel frattempo, il capo del gruppo parlamentare dei Verdi, Irene Mihalic, ha invitato Scholz e il ministro delle Finanze federale Christian Lindner a collaborare più strettamente. "La coalizione dei Verdi, SPD e FDP ha posto il nostro paese sulla via della modernizzazione dopo anni di stagnazione", ha dichiarato al giornale 'Bild'. "Ecco perché non ho mai capito perché non sia stato possibile finora creare una cultura di collaborazione e reciproco rispetto tra i partner della coalizione in tutti gli ambiti. Questo è certamente anche un compito di leadership".

La situazione peggiora, "quando un partner si posiziona costantemente pubblicamente contro la propria coalizione", ha detto la politica dei Verdi, riferendosi al FDP. "Ora abbiamo mesi cruciali davanti a noi e mi aspetto che troveremo un approccio diverso, soprattutto più vincolante, nel modo in cui ci relazioniamo tra noi, in cui gli accordi presi hanno peso". La costante diatriba e il va-e-vieni "giustamente frustrano le persone".

