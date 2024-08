- Bus: lunedì caotico, martedì meglio

Dopo un inizio caotico della settimana, la situazione con il servizio di autobus sostitutivi per la linea ferroviaria della Valle del Reno chiusa è migliorata martedì. "C'erano effettivamente abbastanza autobus", ha detto un passeggero sul posto. "Finora è stato piacevole", ha riferito un passeggero svizzero.

Il giorno prima, tuttavia, era diverso: Deutsche Bahn ha chiesto aiuto alla città di Baden-Baden. "La situazione lì era caotica", ha detto il portavoce stampa Joshua Treffert al "Badische Neueste Nachrichten". Tra gli altri, Stadtwerke Baden-Baden ha fornito due autobus per il servizio di autobus sostitutivi.

L'ufficio delle costruzioni ha anche migliorato la segnaletica per il traffico sostitutivo. Ciò aveva apparentemente portato a qualche malinteso, ha detto un portavoce stampa del dipartimento dei vigili del fuoco di Baden-Baden. In aggiunta, è stato fornito acqua per i passeggeri nelle alte temperature. La Croce Rossa Tedesca (DRK) era anche in servizio.

Deutsche Bahn si scusa con i passeggeri

"Ci scusiamo esplicitamente con i nostri passeggeri che hanno dovuto aspettare più a lungo per il viaggio successivo con un autobus a Baden-Baden ieri", ha detto Deutsche Bahn. Contestualmente, la Bahn ringrazia DRK, dipartimento dei vigili del fuoco e la città di Baden-Baden per l'aiuto a breve termine.

Sono state adottate numerose misure per migliorare la situazione. Di conseguenza, il numero di autobus nel traffico a lunga distanza è stato aumentato fino a dieci per direzione. Sono stati assunti ulteriori personale e la segnaletica del percorso è stata migliorata, si è detto. In futuro, gli autobus attenderanno i treni in ritardo per garantire il collegamento per i viaggiatori, ha aggiunto la Bahn.

La Bahn è anche in stretto contatto con la città di Baden-Baden, si è detto. Soprattutto nel traffico ferroviario regionale sostitutivo, la città continuerà a supportare. Martedì, almeno tre autobus delle Stadtwerke erano di nuovo in servizio, ha detto una portavoce. Ciò continuerà in base alle necessità nei prossimi giorni.

Lavori in corso fino alla fine di agosto

La linea ferroviaria della Valle del Reno tra Baden-Baden e Rastatt è chiusa dal venerdì scorso. Fino al 30 agosto, saranno effettuati lavori di costruzione sulla linea nell'ambito dell'ampliamento da un miliardo di euro della linea ferroviaria della Valle del Reno. Tra le altre cose, verrà collegato l'estremità sud del tunnel a Rastatt alla rete ferroviaria. Secondo le informazioni della Bahn, sono in corso anche lavori sui deviatoi, le cabine di segnalamento e i sistemi di segnalazione.

La Bahn raccomanda ai viaggiatori di utilizzare le informazioni di viaggio su www.bahn.de e di controllare l'app DB Navigator. Ha deliberatamente programmato i lavori durante il periodo di bassa stagione delle vacanze in Baden-Württemberg. "L'alternativa alla chiusura di tre settimane sarebbe stata circa 50 chiusure individuali, ad esempio quasi ogni weekend per un anno", si è detto.

Leggi anche: