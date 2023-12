I punti salienti della storia

Burrobirra e altro: Cosa mangiare nel nuovo parco a tema di Harry Potter

Il Mondo Magico di Harry Potter degli Universal Studios Hollywood aprirà il 7 aprile.

Il ristorante del parco a tema offrirà burrobirra, bocconcini inglesi e dolci a tema

Gli Universal Studios Hollywood offrono un'anteprima del Wizarding World of Harry Potter prima della sua apertura al pubblico il 7 aprile. C'è qualcosa per ogni fan di Harry Potter nella nuova attrazione, che fa rivivere le strade acciottolate del villaggio di Hogsmeade.

Per ora, però, parliamo del cibo.

Una breve passeggiata oltre la stazione di Hogsmeade e il negozio di dolci Honeydukes conduce al ristorante Three Broomsticks e al pub Hogs Head, dove mercoledì sera si è svolta una prova di assaggio da parte dei media per mostrare il menu di ispirazione britannica. Chi si aspettava piatti da manuale come i panini con l'ermellino, il manzo in scatola e la bistecca e il pasticcio di rognone potrebbe rimanere deluso, ma il menu rende un degno tributo ai piatti forti dei pub, come la torta del pastore, i bangers and mash e il fish and chips.

In ogni caso, la cosa più importante è che servono la Burrobirra, la bevanda al gusto di caramella gustata da Harry e dai suoi amici.

Gli allegri camerieri hanno accolto gli ospiti all'ingresso del pub Hogs Head con bicchieri di Burrobirra analcolica, che nel mondo reale ha una forte somiglianza con un ghiacciolo. La birra Hog's Head è disponibile in tre varianti dietro il bancone, che riproduce fedelmente la locanda e il pub intimo e spartano scelto da Ron e Hermione come luogo di incontro segreto dell'Esercito di Silente.

Il pub è adiacente a Tre Manici di Scopa, una taverna rustica con tavoli e sedie di legno pesante all'interno di un cavernoso soffitto a volta. Tra le travi, valigie e bauli a vapore si trovano fuori dalle porte che conducono alle stanze della locanda del mago. Alle pareti sono appese reliquie che solo i veri fan riconosceranno (wink).

Gran parte del menu riprende quello della controparte della East Coast, aperta quasi due anni fa agli Universal Studios di Orlando, ma ci sono alcuni piatti nuovi nella nuova location. Il più memorabile è il dessert alla crema di Burrobirra, servito in un vasetto. L'opzione al cioccolato ricorda una mousse, ma l'opzione Burrobirra è un sovraccarico di saccarosio senza precedenti.

Menzione d'onore per lo sticky toffee pudding e il trifle al cioccolato.

Il successo a sorpresa del menu è stato rappresentato dalle zuppe in quattro varianti: birra e formaggio, mais, patate e porri e stufato alla Guinness, servite fedelmente con un contorno di soda bread. Non sono le foto più belle, ma è così che si capisce che sono buone. Per il resto, le opzioni vegetariane come il cavolo e le verdure arrostite sono perfettamente commestibili, ma probabilmente non ci andrete per gli asparagi.

Un vero fan di Harry Potter presente all'evento ha approvato l'ambiente e il cibo: "È proprio come nei libri e nei film", ha detto. "Non vedo l'ora di venire con i miei amici".

Chi è alla ricerca di prelibatezze veramente ispirate ai libri deve recarsi al negozio di dolci Honeydukes, dove saranno disponibili rane ricoperte di cioccolato e gelatine di vari gusti.

Fonte: edition.cnn.com