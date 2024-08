- Buoni voti per il progetto pilota Scuola universitaria di Dresda

Valutazione intermedia positiva dopo un terzo del progetto

La Scuola Universitaria di Dresda, un progetto unico a livello nazionale, entra nel suo sesto anno con un forte sostegno. Dopo un terzo del progetto pilota di 15 anni, la valutazione intermedia della commissione di struttura e valutazione degli scienziati dell'istruzione è molto positiva. Il professor Martin Heinrich dell'Università di Bielefeld nella Renania Settentrionale-Vestfalia già sostiene la rimozione dello status sperimentale della scuola e il suo mantenimento permanente.

La professoressa TU Anke Langner e il preside della scuola Maxi Heß tracciano anche una valutazione intermedia positiva. I test sul livello di apprendimento mostrano che lo sviluppo degli studenti in matematica, lettura e scrittura non si discosta, dice la professoressa TU. Invece di una costante ripetizione, la scuola si concentra sul lavoro di progetto e sull'apprendimento autogestito, che è anche "molto interessante" per altre scuole in tempi di scarsità di insegnanti.

Le prime prove finali sono state un successo - otto studenti hanno superato l'esame di fine scuola media in giugno, due con lode e una media di 1,0.

La Scuola Universitaria di Dresda è un progetto congiunto della città e della Technische Universität (TU). Dal 2019, nuovi metodi di insegnamento e apprendimento vengono testati e praticati nella scuola pubblica e gratuita sotto la guida scientifica, combinando approcci di riforma classici della pedagogia Montessori e Freinet, nonché Jenaplan.

Il concetto si concentra sui rapporti invece che sull'istruzione, sui percorsi di apprendimento individuali, sullo sviluppo del talento, sulla responsabilità personale, sulla co-determinazione e sull'autorealizzazione.

L'interesse dei genitori e dei docenti rimane alto

Attualmente, circa 800 bambini e giovani imparano in questa istituzione speciale a sud di Dresda, ora anche nella classe 10. Vengono a scuola "con entusiasmo e gioia", ha riferito il preside Hess.

Per l'anno scolastico 2024/2025 ci sono state più iscrizioni che mai. Sono stati ammessi 150 studenti, tra cui 76 primi elementi. L'interesse degli insegnanti è anche alto, secondo Langner. C'è una chiara tendenza per gli insegnanti a essere trasferiti o messi a disposizione della scuola universitaria.

Buoni voti dagli esperti dell'istruzione

Il modello di Dresda è ancora "estremamente promettente" e unico tra gli esperimenti scolastici nazionali per la sua integrazione teoria-pratica, ha detto lo scienziato dell'istruzione Heinrich di Bielefeld.

La differenza è particolarmente evidente nelle competenze apprese oltre la norma: indipendenza, creatività e metodi di lavoro orientati alla soluzione. Promuovere la democrazia e risolvere i conflitti in modo umano è anche un focus.

Tuttavia, lo scienziato vede una sfida nell'attrezzatura della scuola. Il nuovo edificio promesso probabilmente richiederà più tempo del previsto, secondo il preside Hess e il project leader Langner.

Pertanto, l'insegnamento continuerà in container fino alla 6ª classe, quindi in un edificio scolastico insalubre dell'era della DDR, con un solo laboratorio per le scienze naturali e senza laboratori o cucine. Non c'è nemmeno una palestra adeguata - solo la scuola primaria e media ha una palestra temporanea monofunzionale. "Le lezioni di educazione fisica sono un enorme problema".

La Scuola Universitaria di Dresda, nonostante le sfide delle attrezzature inadeguate, continua a ricevere recensioni positive.

