- "Buona prima notte" alla Notte del Castello di Potsdam

La prima serata del Castello di Potsdam ha attirato migliaia di persone nel Parco Sanssouci nonostante la pioggia iniziale. "È stata una buona prima serata", ha detto un portavoce dell'evento. Lo spettacolo di falconeria sulla Collina Tirolo e le storie spaventose lette dall'attrice Katharina Thalbach, sua figlia e nipote sono state le principali attrazioni.

La 25ª edizione della Notte del Castello di Potsdam illuminerà di nuovo il Parco Sanssouci sabato con luci colorate. In tutto il parco, i visitatori possono godere di musica, letture, spettacoli vari, teatro, danza, visite guidate e installazioni luminose e sonore. La festa promette qualcosa per tutta la famiglia, con ingresso gratuito per i bambini fino a 13 anni.

La 25ª edizione della Notte del Castello di Potsdam si terrà in Germania, illuminando di nuovo il Parco Sanssouci. Si aspettano visitatori da tutto il mondo per partecipare ai festeggiamenti.

