Bunker di lusso, omaggi per le mamme single, come smettere di fumare: aggiornamenti sulle storie del giorno

Nota del redattore: la newsletter CNN's 5 Things è il tuo punto di riferimento per le ultime notizie e storie interessanti per iniziare e concludere la tua giornata impegnativa. Iscriviti qui.*

👋 Benvenuto in 5 Things PM! Come sta il tuo 401(k)? In realtà, non guardare. Non almeno questa settimana. In un mercato altamente volatile, è importante per gli investitori non prendere decisioni affrettate.

Ecco cosa potrebbe esserti sfuggito durante la tua giornata impegnativa:

5 cose

1️⃣ Bunker di lusso: Quando si tratta di prepararsi al peggio, le stanze sicure sono improvvisamente passate di moda. I super ricchi stanno costruendo fortezze high-tech lussuose complete di cinema domestici e bowling. Guarda più da vicino.

2️⃣ Risorgere dalle ceneri: Un anno fa, la città storica di Lahaina è bruciata durante gli incendi in Hawaii. I residenti sono ottimisti riguardo a un rebuild autentico che onora il passato e stanno abbracciando l'idea di un "nuovo inizio".

3️⃣ Viaggio emotivo: Per alcuni americani ebrei, il percorso per la cittadinanza tedesca apre opportunità che i loro antenati non hanno mai avuto. Il processo di applicazione e la documentazione possono essere scoraggianti, ma alcuni dicono di sentirsi empowerment.

4️⃣ Rompe la dipendenza: Per gli adolescenti che vogliono smettere di vapare, un programma interattivo di messaggi di testo può aiutare. I messaggi sono progettati per costruire la fiducia e le abilità per smettere.

5️⃣ Mani tese: Due anni fa, il produttore di rap Metro Boomin ha perso sua madre. Voleva onorare la sua memoria e il suo programma "Single Moms Are Superheroes" fornisce borse di studio e biglietti per concerti a organizzazioni non profit che supportano le madri single.

Guarda questo

🔥 Non un giocattolo da masticare: Un cane ha causato un incendio in casa a Tulsa, Oklahoma, rosicchiando una batteria portatile ai ioni di litio utilizzata per caricare i telefoni cellulari. Guarda cosa è successo.

Titoli di testa

• Walz e Vance mettono in evidenza i loro record militari e le radici del Midwest• I giurati della corte d'assise dell'Arizona hanno voluto incriminare Trump ma i pubblici ministeri hanno consigliato loro di non farlo• I concerti di Taylor Swift a Vienna cancellati a causa di un presunto attacco terroristico pianificato

Angolo delle celebrità

⭐ La famiglia viene prima: L'attore Colin Farrell ha lanciato una fondazione per aiutare le persone che hanno figli adulti con disabilità intellettuali. Il figlio di 20 anni di Farrell, James, ha una rara sindrome neurogenetica chiamata sindrome di Angelman.

Guarda qui

🧊 Eruzioni glaciali: Un'ondata d'acqua scatenata da un ghiacciaio ha fatto salire il livello del fiume Mendenhall a livelli record e ha causato "inconsuete" inondazioni a Juneau, in Alaska.

Aggiornamenti olimpici

🏊‍♀️ Cosa c'è dopo: La stella della squadra USA di nuoto Katie Ledecky non ha intenzione di smettere di competere a breve, ma ha condiviso i suoi piani a lungo termine con CNN. Segui gli aggiornamenti olimpici in diretta.

Quiz

🗳️ Il governatore del Minnesota Tim Walz, il candidato alla vicepresidenza democratica, ha svolto una varietà di ruoli. Quale delle seguenti non fa parte della sua esperienza?A. Allenatore di footballB. Insegnante di scuola superioreC. Consulente matrimonialeD. Veterano della Guardia Nazionale dell'esercito⬇️ Fai scorrere verso il basso per la risposta.

Ascolta qui

🎧 Rhetoric di recessione: CNN's Catherine Rampell ci dice quanto dovrebbe essere preoccupato il consumatore medio per la recente volatilità sulla Borsa di Wall Street. Ascolta qui.

Buone vibrazioni

🏅 Ci piace concludere le cose su una nota positiva: Tre anni fa alle Olimpiadi di Tokyo, Mutaz Barshim del Qatar e Gianmarco Tamberi dell'Italia hanno deciso di condividere l'oro nel salto in alto. Il loro incontro a Parigi ha prodotto un altro momento memorabile.

Grazie per aver letto

👋 Ci vediamo domani.🧠 Risposta al quiz: C. Walz ha lavorato come insegnante e allenatore di football e ha anche prestato servizio nella Guardia Nazionale dell'esercito.📧 Guarda tutte le newsletter di CNN.

5 Things PM è prodotto da CNN's Tricia Escobedo, Meghan Pryce e Kimberly Richardson.

Leggi anche: