- Bund sta scaricando le azioni della Commerzbank <unk> qual è il prezzo indicato?

Con un periodo di 16 anni post-crisi finanziaria, il governo pianifica di ridurre gradualmente la sua quota in Commerzbank. Il governo ha dichiarato un primo passo tentativo nella vendita delle azioni, secondo il rapporto del ministero delle finanze. Il cronoprogramma completo del ritiro rimane incerto. Il profitto dello stato non è stato ancora raggiunto.

Il martedì sera, il ministero delle finanze ha reso noto le intenzioni del governo di dissociarsi da Commerzbank. In una prima mossa, il governo intende ridurre la sua quota del 16,49% in Commerzbank, detenuta attraverso il Fondo di Stabilizzazione del Mercato Finanziario (FMS).

Florian Toncar, Segretario di Stato parlamentare nel Ministero federale delle finanze e capo del comitato interministeriale responsabile, ha commentato: "Commerzbank si è dimostrata nuovamente un'azienda solida e redditizia. Pertanto, è appropriato che lo stato riduca gradualmente le sue azioni nell'istituzione stabilizzata con successo".

Rescue billion-euro durante la crisi finanziaria

Il governo ha salvato la banca di Francoforte, che ha assorbito la Dresdner Bank in difficoltà durante la crisi finanziaria globale, con ingenti fondi pubblici. Commerzbank ha ricevuto un'infusione di capitale di 18,2 miliardi di euro dal FMS nel 2008 e nel 2009. Finora sono stati restituiti circa 13,15 miliardi di euro, secondo il ministero delle finanze. Tuttavia, il governo remains ancora il maggior azionista individuale della banca.

Al valore attuale delle azioni, la quota rimanente del governo vale circa 2,5 miliardi di euro. Il costo iniziale dell'acquisizione era di circa cinque miliardi di euro. Per fare un profitto, il prezzo delle azioni dovrebbe raggiungere circa 26 euro - le azioni Commerzbank sono state scambiate di recente a circa 13 euro.

A differenza del salvataggio di Lufthansa, che il governo ha salvato durante la pandemia di corona e ha guadagnato più di 700 milioni di euro dalla vendita della sua quota, è probabile che i contribuenti sostennero le perdite alla Commerzbank.

I profitti dalla vendita delle azioni Commerzbank saranno canalizzati nel Fondo di Stabilizzazione del Mercato Finanziario, che ha sostenuto altre istituzioni durante la crisi finanziaria. Secondo il ministero delle finanze, il fondo aveva un deficit di circa 21,6 miliardi di euro alla fine del 2023.

Commerzbank supera la crisi

Commerzbank è uscita da tempo dalla crisi grazie a una vasta ristrutturazione aziendale. Lo scorso anno, l'azienda ha registrato un profitto record di circa 2,2 miliardi di euro. Manfred Knof, che ha assunto la carica di CEO all'inizio del 2021, ha intensificato le misure di austerità: la banca ha licenziato migliaia di dipendenti e ha notevolmente ridotto la sua rete di filiali in Germania. Il profitto netto è previsto raggiungere 3,4 miliardi di euro entro il 2027.

Il governo federale ha probabilmente approvato questo sviluppo. All'inizio dell'anno, aveva già annunciato i piani per vendere ulteriori partecipazioni aziendali. Reinhard Houben, portavoce del gruppo parlamentare FDP per la politica economica, ha giudicato la vendita della quota del governo federale in Commerzbank un segno positivo. "Con questo, il governo federale sta continuando la sua linea coerente di dismissioni anche delle partecipazioni aziendali".

Il governo vende le azioni statali

A febbraio, il governo ha venduto azioni in Deutsche Post per un valore di oltre due miliardi di euro. Questa entrata è destinata a un aumento di capitale previsto per la Deutsche Bahn controllata dallo stato.

Le partecipazioni statali possono essere vantaggiose in determinati casi. Tuttavia, una condizione è che lo stato si ritiri dalle aziende quando la sua partecipazione non è più necessaria. In questo contesto, il governo federale dovrebbe anche dismettere la maggior parte delle sue azioni nell'azienda energetica Uniper e non prolungare la scadenza prevista per il ritiro del 2028", ha detto Houben.

L'uscita dello stato invita nuovi investitori?

La partenza imminente dello stato suscita speculazioni su potenziali grandi investitori che entrano in Commerzbank o addirittura un takeover. Tuttavia, il CEO della Deutsche Bank Christian Sewing ha rapidamente respinto tali aspirazioni il giorno successivo. "Il nostro focus è sulla Deutsche Bank", ha dichiarato Sewing alla conferenza bancaria di Handelsblatt a Francoforte. Sotto la sua guida, un takeover della Commerzbank da parte della Deutsche Bank "non sarà in considerazione", ha risposto quando gli è stato chiesto.

La Commerzbank è stata spesso considerata un obiettivo di takeover da parte di banche both domestiche e straniere. Ci sono state voci di una vendita della Commerzbank all'Unicredit italiana. Deutsche Bank e Commerzbank avevano già tenuto discussioni di fusione. Tali discussioni sono fallite nel 2019.

La CFO della Commerzbank Bettina Orlopp ha dichiarato alla conferenza di Handelsblatt che l'annuncio del ministero delle finanze era la prova della giusta direzione della Commerzbank. Se gli investitori potenziali esprimono interesse per unirsi alla banca, lo esamineremo. Tuttavia, la nostra priorità assoluta è far avanzare la Commerzbank".

La crisi finanziaria ha portato la Commerzbank a richiedere un rescue di un miliardo di euro dal governo, con lo stato che diventava il maggior azionista individuale. Ora, con il governo che pianifica di vendere la sua quota in Commerzbank post-crisi finanziaria, il potenziale profitto della vendita potrebbe aiutare a coprire il deficit del Fondo di Stabilizzazione del Mercato Finanziario, che è stato utilizzato durante la stessa crisi finanziaria.

