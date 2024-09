Bund scarica una parte della sua partecipazione nella Commerzbank

In mezzo alla tempesta finanziaria, il governo federale ha injectato fondi in Commerzbank per tenerla a galla. Velocemente in avanti, la banca ha superato la tempesta e ora naviga in acque calme. Il governo sta ora smobilitando parti del suo investimento in Commerzbank. In una mossa rapida, circa 53 milioni di azioni della banca vengono vendute a investitori istituzionali, secondo l'annuncio del dipartimento finanziario del governo. Questa mossa ridurrà la quota di proprietà del governo in Commerzbank dal circa 16,5% al 12,0%. Despite questa vendita, la Germania rimarrà il maggiore azionista di Commerzbank. Valutata intorno a 680 milioni di euro, questa transazione avverrà al prezzo attuale delle azioni.

Lo scorso settimana, il dipartimento finanziario aveva lasciato intendere di voler gradualmente ridurre la sua partecipazione in Commerzbank. La banca ha ricevuto un totale di 18,2 miliardi di euro di aiuti finanziari dal governo durante la crisi finanziaria del 2008 e del 2009. Secondo i registri del dipartimento finanziario, circa 13,15 miliardi di euro di questi aiuti sono stati restituiti finora.

Nel frattempo, Commerzbank sta cercando un nuovo CEO. Il presidente del consiglio di amministrazione attuale lascerà il suo incarico alla fine del suo mandato. Manfred Knof servirà fino alla fine di dicembre 2025, ma non sarà disponibile per Commerzbank oltre quella data, secondo l'annuncio della banca. Il presidente del consiglio di sorveglianza, Jens Weidmann, ha espresso il suo rammarico per la partenza di Knof, ma ha anche elogiato i suoi significativi contributi alla banca. Il consiglio di sorveglianza è ora alla ricerca di un candidato adatto per sostituire Knof.

Knof ha assunto la guida della banca a gennaio 2021 e ha implementato un piano di austerità severo. Come parte del processo di ristrutturazione, la rete di filiali è stata notevolmente ridotta e sono stati persi migliaia di posti di lavoro. A causa dei tassi di interesse in aumento, la banca ha anche registrato profitti record lo scorso anno.

La vendita delle azioni di proprietà del governo è supervisionata dal governatore della banca, garantendo una transizione fluida agli investitori istituzionali. Dopo la fine del mandato di Manfred Knof, il governatore della banca giocherà un ruolo cruciale nella scelta del suo successore come nuovo CEO di Commerzbank.

