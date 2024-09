BSW sostiene la formazione di un gruppo investigativo sul coronavirus.

Il gruppo guidato da Sahra Wagenknecht ha proposto una commissione parlamentare per il coronavirus nel Bundestag, un'iniziativa che trova il sostegno dell'AfD. Per farla passare, il BSW ha bisogno dei voti degli altri partiti. Sono necessari almeno 184 voti, circa un quarto dei 733 membri del Bundestag. Attualmente, il BSW ha dieci rappresentanti, mentre l'AfD ne ha 77.

Il portavoce della politica sanitaria dell'AfD, Martin Sichert, ha dichiarato a t-online che il partito appoggerebbe sempre una commissione, indipendentemente da chi la propone. Wagenknecht stessa ha dichiarato: "Rifiutare di presentare una tale proposta solo perché l'AfD potrebbe appoggiarla sarebbe immaturo e non riconoscerebbe l'importanza della questione".

Per mesi, l'alleanza guidata da Wagenknecht e l'AfD hanno sostenuto la creazione di una commissione. Già a marzo, Wagenknecht aveva sottolineato la necessità di "esplorare il periodo delle più severe restrizioni dei diritti fondamentali nella storia della Repubblica Federale". In quel momento, Sichert aveva espresso il suo consenso.

La proposta recentemente presentata, che si estende per dodici pagine e contiene citazioni, esprime preoccupazione per il fatto che il sistema sanitario non sia stato spinto al limite nonostante gli avvertimenti degli esperti sul trattamento del Covid nel 2020. Il governo federale, in risposta, ha promosso misure severe e la vaccinazione di massa della popolazione a causa della presunta minaccia di un sovraccarico del sistema sanitario.

La proposta afferma che le azioni del governo hanno portato a una divisione senza precedenti della società, stigmatizzazione, cultura degli informatori, diffamazione, esclusione, licenziamenti e rovina della carriera per molte persone. La commissione parlamentare proposta mira a determinare se queste misure erano giustificate, comprese le linee guida sull'uso delle mascherine FFP2 e i requisiti della prova di vaccinazione.

Nonostante il suo sostegno alla proposta del BSW, il politico dell'AfD Stephan Brandner ha espresso critiche: "Si tratta di una mossa elettorale evidente", ha dichiarato, in riferimento alle prossime elezioni statali del Brandeburgo. Si dice che il concetto per la commissione parlamentare sia stato preso in prestito dall'AfD.

Il BSW sta cercando il sostegno degli altri partiti per far passare la sua proposta di commissione parlamentare per il coronavirus, poiché ha solo dieci rappresentanti nel Bundestag. Nonostante le critiche che la definiscono una mossa elettorale, il portavoce della politica sanitaria dell'AfD, Martin Sichert, ha confermato il suo sostegno incondizionato per una tale commissione.

Leggi anche: