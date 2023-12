Bryson Stott ha preso i biglietti per un superfan dei Phillies che ha perso il padre

Geoff Crawley, un fan di lunga data dei Phillies, non poteva permettersi i biglietti per vedere la squadra giocare a Philadelphia, come ha riferito la WCAU-TV. Ma era determinato a vedere la squadra giocare, così ha usato le miglia aeree per prenotare un volo da Washington a San Diego.

La passione di Crawley per i Phillies è nata con il padre Skip, morto di cancro a luglio, secondo quanto riportato da WCAU. Alla partita di San Diego ha portato una felpa con una foto del padre e l'ha messa sul sedile accanto a lui.

Quando mercoledì il reporter di WCAU John Clark ha postato su Twitter una foto del tifoso con il suo toccante tributo al padre, la storia ha preso rapidamente piede e alla fine è arrivata ad almeno un membro della squadra.

Venerdì Stott ha ritwittato l'immagine di Crawley, scrivendo: "Sarei felice di lasciargli 2 biglietti per questo fine settimana".

La storia di Crawley è stata particolarmente toccante per Stott, che ha perso un amico del liceo a causa della leucemia.

"Odio il cancro", ha detto Stott, secondo il giornalista della WCAU John Clark. "Il cancro è la cosa peggiore del pianeta. Il fatto che (Geoff) abbia fatto il tifo per noi fino in California e abbia onorato suo padre è stato molto bello".

Su Twitter, Crawley ha espresso la sua gratitudine per il gesto gentile dell'interbase e ha chiesto ai tifosi dei Phillies di usare l'hashtag #WinItForSkip per onorare il suo defunto padre.

"Grazie mille per tutto l'affetto", ha scritto mercoledì.

Correzione: Una versione precedente di questa storia attribuiva erroneamente la notizia al giornalista di WCAU John Clark.

Fonte: edition.cnn.com