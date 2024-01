Bryson DeChambeau riceve un messaggio da Tiger Woods, poi vince l'Arnold Palmer invitational

In vista del cruciale round finale del famoso Arnold Palmer International, in lizza per il suo primo titolo del PGA Tour del 2021, Bryson DeChambeau ha ricevuto un messaggio di sostegno da un certo 15 volte vincitore di major.

"Ho ricevuto un messaggio da Tiger [Woods] questa mattina... Abbiamo parlato di 'continuare a lottare, qualunque cosa accada' e di giocare con coraggio come il signor Palmer", ha detto DeChambeau in un'intervista televisiva.

Woods si sta attualmente riprendendo dalle gravi ferite alle gambe riportate in un incidente con un solo veicolo nei pressi di Los Angeles, dove il suo SUV ha attraversato una linea mediana, ha attraversato due corsie di marcia, ha colpito un albero ed è atterrato sul lato del guidatore nella boscaglia.

L'ispirazione dell'otto volte vincitore dell'Arnold Palmer Invitational ha chiaramente contribuito a motivare DeChambeau. Dopo aver fatto boge alla buca d'apertura dell'ultimo giro, il campione degli US Open 2020 non ha perso un altro colpo, finendo 11-under per il torneo, un colpo davanti a Lee Westwood.

"Vincere l'evento del signor Palmer va oltre i miei sogni più sfrenati", ha dichiarato DeChambeau, che indossava il cardigan rosso del campione in onore di Palmer.

"Sono venuto qui come dilettante, lui (Palmer) mi ha dato un invito e ho amato questo campo da golf dal momento in cui sono arrivato. Mi è piaciuta l'atmosfera e amo i tifosi. Ho amato ciò che il signor Palmer ha fatto con questo posto, ciò che ha fatto e la sua eredità che ha lasciato qui".

Cambiare lo sport

Sebbene la vittoria di DeChambeau sia stata memorabile, probabilmente non sarà ciò che la gente ricorderà di questo torneo negli anni a venire.

La vista di DeChambeau che si sbraccia per festeggiare dopo aver guidato la palla per circa 370 metri su un'enorme distesa d'acqua alla sesta buca par-five potrebbe essere un momento fondamentale per questo sport.

Da quando l'anno scorso è tornato dalla pausa del golf con 40 chili in più e uno swing più veloce, DeChambeau ha spinto i confini di questo sport.

La sua capacità di guidare la palla più lontano - la scorsa stagione è stato in testa al PGA Tour con una distanza considerevole - lo ha aiutato a vincere il primo major della sua carriera l'anno scorso e ha domato alcune delle sfide più difficili del golf.

E ancora una volta ha dimostrato come la sua forza aggiuntiva si sia rivelata un codice truffaldino, deliziando i fan con la sua ridicola dimostrazione di potenza alla sesta buca del torneo.

Mentre di solito i giocatori devono girare intorno al lago di Bay Hill, in Florida, DeChambeau ha attaccato l'ostacolo a testa bassa, guidando la palla per 370 metri sabato.

Domenica si è addirittura spinto oltre: secondo il PGA Tour, ha guidato la palla per 377 yard, lasciando solo 88 yard alla buca.

Westwood - che era alla ricerca del suo primo titolo del Tour dal 2010 - ha scherzato con i media dopo aver detto che forse DeChambeau prenderà una linea ancora più aggressiva sulla buca l'anno prossimo, e andrà "dritto verso il green, senza fare il fifone".

"Può dominare un campo da golf, quindi è divertente da guardare", ha detto Westwood.

"Penso che ci sia stata una bella battaglia. Non credo che nessuno avrebbe fatto 68 o 67", ha detto Westwood. "È stata una giornata in cui si è giocato con sensibilità e si è tenuto duro e si sono fatti i par".

