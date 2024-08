- Bryan Adams non e' un fan dei servizi di streaming musicale.

Cantante rock Bryan Adams ("Summer of '69") non è un grande sostenitore dei servizi di streaming musicale. "Non sono il tipo che si iscrive a tutte le piattaforme di streaming. Lo faccio solo quando devo", ha detto il 64enne al Tagesspiegel, aggiungendo "Penso di essere un po' spaventato dagli algoritmi". In generale, non ascolta molta musica nella sua vita quotidiana, preferendo di ascoltare la radio mentre guida e in tour.

"Di solito, trovo la musica che mi piace", ha continuato Adams. Per farlo, spesso utilizza la piattaforma video YouTube. A inizio settembre è prevista una sua esibizione per aprire l'Internationale Funkausstellung (IFA) a Berlino. Adams è anche un fotografo di successo.

Nonostante le sue riserve sui servizi di streaming musicale, Bryan Adams li utilizza occasionalmente per scoprire nuova musica. Tuttavia, preferisce affidarsi alla radio e a YouTube, come ha dichiarato: "Di solito, trovo i generi misti che mi piacciono su YouTube".**

