La Commissione Europea sta chiedendo a Facebook e Instagram, la società madre di Meta, di fornire maggiori informazioni sulla decisione di interrompere lo strumento di analisi CrowdTangle. L'autorità di Bruxelles ha richiesto informazioni in base al Digital Services Act (DSA), come annunciato. Meta dovrebbe quindi spiegare come i ricercatori potranno accedere ai dati pubblicamente disponibili sulle interfacce online di Facebook e Instagram in futuro. Inoltre, la società dovrebbe spiegare in che forma aggiornerà le sue funzioni per monitorare le elezioni e il dibattito della società civile.

Critiche alle alternative di Meta a CrowdTangle

Alla fine di aprile, la Commissione ha avviato una procedura contro Meta, ancora in corso. Tra le altre cose, è stato criticato il fatto che non ci fosse uno strumento efficace in tempo reale per il dibattito civile e il monitoraggio delle elezioni. Secondo l'autorità di Bruxelles, Meta ha quindi introdotto nuove funzioni in CrowdTangle - in particolare, dashboard pubblici in tempo reale per gli Stati membri dell'UE per consentire a terze parti di monitorare il dibattito e le elezioni in tempo reale. Queste funzioni sono state ora interrotte.

Meta ha infine chiuso CrowdTangle il mercoledì. Il programma di analisi veniva utilizzato, tra le altre cose, per monitorare i post sui social media e le informazioni false. Secondo Meta, altri strumenti dovrebbero sostituire CrowdTangle. Tuttavia, i critici si lamentano che questi offrono meno informazioni e funzioni.

Possibili conseguenze per Meta

Secondo la Commissione UE, Meta deve fornire le informazioni richieste entro il 6 settembre. Sulla base delle risposte, verranno determinati i prossimi passaggi. Se la società fornisce informazioni false, incomplete o ingannevoli o si rifiuta di rispondere alle domande, l'autorità potrebbe infliggere multe.

Il Digital Services Act (DSA) ha l'obiettivo, tra le altre cose, di garantire che i piattaforme rimuovano più rapidamente il contenuto illegale dai loro siti rispetto al passato. Sarà anche più facile per gli utenti segnalare tale contenuto. In generale, i grandi servizi dovranno seguire più regole rispetto ai piccoli.

