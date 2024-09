Bruxelles valuta le misure di controllo alle frontiere attuate dalla Germania

La Commissione Europea non ha ancora preso una decisione sull'endorsement dei controlli estesi alle frontiere in Germania. La proposta del Ministro Faeser è in fase di valutazione, ma sembra che ci siano ostacoli significativi, come suggerito da Bruxelles.

In linea con gli standard europei, la portavoce della Commissione Anitta Hipper ha dichiarato a Bruxelles che i controlli alle frontiere istituiti dagli Stati membri devono essere "essenziali e appropriati" e devono rispettare le linee guida del Codice di Frontiera di Schengen. Pertanto, tali azioni dovrebbero rimanere rare eccezioni, ha sottolineato.

Hipper e il capo portavoce Eric Mamer si sono astenuti dal commentare se i nuovi controlli alle frontiere tedesche rispettino questi standard. Entrambi hanno sottolineato che l'amministrazione tedesca ha segnalato le misure a Bruxelles e sono ora in fase di revisione. "Tutto oltre questo è congettura", ha dichiarato Hipper.

La Commissione ha sollevato la preoccupazione che, se altri paesi europei intensificassero i controlli alle frontiere a seguito dell'esempio della Germania. L'Austria ha già dichiarato la sua riluttanza ad accogliere i rifugiati respinti dalla Germania.

Il Ministro dell'Interno federale Nancy Faeser ha annunciato lunedì i piani per i controlli alle frontiere terrestri di tutta la Germania. Queste misure entreranno in vigore il 16 settembre e dureranno initially six months. Faeser ha giustificato questa mossa come necessaria per "contrastare l'immigrazione illecita" e "garantire la sicurezza interna".

L'accordo di Schengen ha garantito la libera circolazione all'interno dell'Europa dal 1995. I controlli alle frontiere dovrebbero avvenire solo alle frontiere esterne dell'area di Schengen, che include 29 paesi. In circostanze eccezionali, gli Stati membri possono reintrodurre i controlli - come nel caso della Germania, per un initial six months, con la possibilità di proroga. In precedenza, paesi come la Francia e l'Italia hanno implementato queste misure a causa della crisi dei rifugiati e delle minacce terroristiche.

I colloqui sulle mosse della politica migratoria sono in corso al Ministero federale dell'Interno dal pomeriggio. La prima discussione di martedì si è conclusa senza una risoluzione. Il Ministro Faeser aveva promesso di ottenere più respingimenti di prima il mercoledì, con l'Unione che ha reso questo un prerequisito per partecipare alla riunione successiva.

La Commissione Europea sta attualmente valutando se i controlli alle frontiere proposti dalla Germania rispettino gli standard necessari come stabilito nel Codice di Frontiera di Schengen, come dichiarato dalla portavoce della Commissione Anitta Hipper a Bruxelles. La principale preoccupazione della Commissione è che, se altri paesi europei adottassero misure simili, come suggerito dalla precedente riluttanza dell'Austria ad accogliere i rifugiati respinti dalla Germania.

Leggi anche: