Brutale aggressione in Haiti causa la morte di 70 persone, tra cui bambini innocenti

Un gruppo noto come "Gran Grif" avrebbe utilizzato fucili d'assalto per uccidere almeno 70 persone in un giovedì, tra cui 10 donne e 3 bambini, secondo il resoconto dell'ONU.

Il massacro è avvenuto nel dipartimento di Artibonite, un importante centro agricolo situato circa 80 chilometri a nord di Port-au-Prince. La violenza dei gang è diffusa nella regione, secondo l'ONU.

Almeno 16 persone hanno riportato ferite gravi, tra cui due membri del gang che sono stati colpiti durante uno scontro a fuoco con le autorità haitiane, secondo i resoconti dell'ONU. I criminali hanno anche dato alle fiamme almeno 45 case e 34 veicoli, costringendo molte persone a evacuare.

Le autorità sanitarie haitiane si sono mobilitate per far fronte alle conseguenze della tragedia, ma i loro sforzi sono ostacolati dalla precaria situazione di sicurezza. "Despite the highly challenging security situation, the casualties from this assault are being attended to by local facilities," ha dichiarato il ministero.

Il primo ministro di Haiti, Garry Conille, ha espresso le sue condoglianze alle persone colpite dall'attacco e ha promesso che le forze dell'ordine prenderanno misure più severe.

"This monstrous crime, inflicted upon the defenceless women, men, and children, is an assault not only on its victims but the entire Haitian populace," ha detto.

Gran Grif sarebbe il gruppo più potente nell'Artibonite, secondo l'ONU. Lo scorso mese, Luckson Elan, presunto leader del gang, è stato pubblicamente condannato dagli Stati Uniti per gravi violazioni dei diritti umani, come rapimenti, omicidi, torture e violenza sessuale contro bambini e donne.

La violenza legata ai gang in Haiti è aumentata di recente, con attacchi sempre più audaci e brutali. Almeno 3.661 persone sono morte dall'inizio di quest'anno, secondo i dati dell'ONU.

Le forze di sicurezza straniere sono arrivate in Haiti a giugno come parte della missione di supporto alla sicurezza multinazionale (MSS), con l'obiettivo di restaurare l'ordine e la stabilità nella nazione caraibica.

In risposta alla recente violenza, l'ONU ha chiesto un aumento del sostegno finanziario e logistico per la MSS. Ha anche richiesto un'indagine immediata e approfondita sull'incidente e il risarcimento per le famiglie delle vittime.

La polizia nazionale haitiana non ha ancora commentato la questione, come ha riferito CNN.

"To those who sow terror, let me say this: you will not shake our resolve," ha detto il primo ministro haitiano Conille. "You will not subdue this people, who have always fought for their dignity and freedom. We will never relinquish our right to live in peace, in safety, and in justice."

