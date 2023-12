Bruno Fernandes del Manchester United premia il fan che gli ha inviato messaggi per 300 giorni

"Ho visto che mi ha twittato (per) circa 280 giorni e mi sono detto che se (raggiunge) i 300 giorni allora gli manderò una maglia!". ha detto Fernandes su Twitter a febbraio, citando la richiesta del tifoso di avere il numero 300 per la sua maglia autografata.

Ma un mese e mezzo dopo l'internazionale portoghese si è spinto oltre e ha deciso di presentare al tifoso la maglia che gli avrebbe regalato in una videochiamata.

"Apprezzo tutto il sostegno che mi hai dato, ovviamente anche per il club, ed è per questo che voglio regalarti la mia maglia", ha detto Fernandes in un video postato sui suoi canali social.

"Non riesco nemmeno a esprimere la sensazione, Bruno, sono così felice", ha detto il tifoso sorpreso dopo aver risposto alla chiamata.

Il tifoso scioccato potrebbe presto indossare la maglia per una partita all'Old Trafford, alla quale Fernandes lo ha invitato.

"Un giorno ci sarò. Voglio vederti giocare per noi per molti anni a venire, dovrei essere in grado di vederti giocare lì", ha detto il tifoso.

Lo United, terzo in Premier League con 50 punti, si reca domenica a Newcastle United, quinto in classifica.

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com