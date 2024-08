Bruciature da sole: come proteggere gli occhi

Non solo la nostra pelle, ma anche i nostri occhi hanno bisogno di una buona protezione dal sole. Tuttavia, gli occhiali da sole con le lenti più scure non sono sempre la scelta migliore per questo.

Non c'è una nuvola in cielo, fa caldo: la maggior parte di noi si applica automaticamente la crema solare per proteggere la pelle dai danni. Ma il sole estivo intenso può anche essere pericoloso per i nostri occhi. La Fondazione dell'Occhio avverte di questo. La radiazione UV può portare a malattie come il Pterigio o il melanoma della congiuntiva e le cataratte.

Gli occhiali da sole dovrebbero essere uno standard

Ma questi danni possono essere evitati proteggendo i nostri occhi dal sole, specialmente quando l'indice UV è superiore a 3, un valore spesso raggiunto al mattino. E: "Più si viaggia a sud, più l'indice UV è generalmente alto", dice il Prof. Dr. med. Gerd Geerling, Direttore della Clinica Oculistica dell'Università di Düsseldorf e portavoce della Fondazione dell'Occhio.

Si consiglia di indossare occhiali da sole con il marchio CE, che garantisce che gli occhiali forniscono una sufficiente protezione UV secondo gli standard europei. Idealmente, gli occhiali dovrebbero anche proteggere gli occhi dall'alto e dai lati.

La protezione è particolarmente importante in montagna e al mare

Nelle regioni turistiche come il mare o le montagne, è necessario prestare particolare attenzione. Il sole viene fortemente riflesso lì e l'intensità UV aumenta a causa dell'altitudine. In montagna, la radiazione UV può aumentare del 15-20% ogni 1000 metri di altitudine.

"Indipendentemente dalle tendenze della moda, è consigliabile scegliere modelli più grandi che proteggano efficacemente gli occhi dall'alto e dai lati", consiglia il Prof. Dr. med. Frank Holz. È il Direttore della Clinica Oculistica dell'Università di Bonn e Presidente della Fondazione dell'Occhio. Ciò è particolarmente importante nei luoghi di vacanza tipici come il mare e le montagne, dove c'è molta luce solare riflessa dall'ambiente.

Consigli per l'acquisto di occhiali da sole: quando si acquistano occhiali da sole, non si deve considerare solo la protezione UV e la vestibilità, ma anche la resistenza agli urti e la qualità ottica, soprattutto se si praticano attività sportive. Si consigliano modelli che offrono una rappresentazione chiara dell'ambiente e non si frantumano in caso di caduta, secondo la fondazione.

E: Soprattutto durante le intense ore di mezzogiorno, è consigliabile stare all'ombra o in stanze chiuse per evitare la luce solare intensa.

