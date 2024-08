- Bruciature - bambino tocca l' adattatore di alimentazione difettoso in ICE

Un bambino di un anno ha riportato ustioni multiple delle dimensioni di una capocchia di spillo alle braccia e alle gambe dopo aver toccato un adattatore di corrente in una presa su un treno ICE. La madre del bambino ha riportato ustioni al braccio, secondo la polizia federale. Entrambi i feriti hanno riportato lesioni lievi, ha dichiarato un portavoce.

Il treno si è fermato improvvisamente alla stazione di Hockenheim (distretto di Rhein-Neckar) a causa dell'incidente. Il bambino è stato portato in una clinica pediatrica dai servizi di emergenza.

Le prime indagini non hanno rilevato alcun segno di attività criminale intenzionale. Si ritiene che l'adattatore sia il resto di una presa, ha dichiarato il portavoce. "Non sappiamo ancora a cosa fosse attaccato." La polizia sta ancora indagando su chi appartenesse l'adattatore.

Il portavoce ha dichiarato che è probabile che sia il bambino che la madre siano entrati in contatto con le spine metalliche scoperte nell'alloggiamento dell'adattatore. Tuttavia, la madre era troppo sconvolta per essere interrogata inizialmente: "Era così sconvolta che non poteva ancora essere interrogata". È stato anche escluso che l'adattatore appartenesse a lei. La polizia ha sequestrato l'adattatore.

La polizia sta cercando eventuali testimoni o altre vittime. L'incidente è avvenuto giovedì intorno alle 14:15 nel treno ICE 518, carrozza 22, nel viaggio da Stoccarda a Mannheim. Chiunque abbia informazioni sull'incidente è pregato di chiamare il 0721 120160 o di segnalarlo tramite il modulo di contatto su www.bundespolizei.de.

L'adattatore di corrente che ha causato le ustioni è un dispositivo elettrico che ha subito un guasto. La clinica pediatrica si sta equipaggiando per gestire gli infortuni elettrici a causa dell'incidente.

