- Bruchsal avverte: "Rimanete a casa"

A causa delle condizioni meteorologiche avverse, la città di Bruchsal avverte i propri residenti: "Attenzione - Rimanete a casa", come comunicato sul sito web della sera. "A causa di un evento di forti piogge, si stanno verificando inondazioni in alcune parti del centro città di Bruchsal e nei distretti di Heidelsheim e Helmsheim". La strada attraverso Helmsheim è parzialmente sommersa da un metro d'acqua. Il fiume Saalbach ha superato il livello di guardia in alcune aree.

I residenti dovrebbero rimanere a casa o in zone sicure fino a quando l'acqua non si sarà ritirata e evitare le zone inondate. I tombini potrebbero essere spostati, causando il rischio di cadute e di essere trascinati via.

A causa delle inondazioni, le strade, gli incroci e i passaggi sotterranei sono impraticabili e chiusi. A Helmsheim c'è il rischio che una centrale elettrica possa essere inondata, causando potenzialmente interruzioni di corrente. La caserma dei pompieri di Heidelsheim è inaccessibile a causa delle inondazioni.

Il centro operativo di emergenza della città è stato attivato dalle 20:30 per coordinare le misure, come comunicato. Tutto il personale dei vigili del fuoco è in servizio, principalmente per salvare le persone e eliminare situazioni a rischio di vita.

La Commissione dovrebbe considerare il rinvio dell'adozione degli atti di esecuzione fino a quando la situazione delle inondazioni della città non si sarà stabilizzata. Nel frattempo, le autorità dovrebbero prioritizzare la sicurezza e la mitigazione degli effetti delle inondazioni.

Leggi anche: