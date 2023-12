Brooks Koepka e Bryson DeChambeau si affronteranno nell'ultima edizione di "The Match".

I due, che facevano entrambi parte della squadra statunitense di Ryder Cup recentemente vittoriosa, si sfideranno in un evento di 12 buche al Wynn Golf Club di Las Vegas.

La rivalità tra Koepka e DeChambeau è nata negli ultimi due anni.

Entrambi hanno già fatto battute sul fisico dell'altro e agli US Open di quest'anno la reazione di Koepka, che ha alzato gli occhi al cielo, a una delle interviste di DeChambeau ha suscitato una serie di meme.

"Penso che sia divertente... Personalmente lo adoro", ha detto in seguito DeChambeau a proposito della rivalità, mentre la coppia continuava a scambiarsi frecciatine sui social media.

Questa sarà la quinta edizione di "The Match" e la seconda per DeChambeau, che a luglio ha battuto Tom Brady e Phil Mickelson giocando al fianco di Aaron Rodgers.

La prima edizione dell'evento, che vede i giocatori microfonati mentre sono in campo, si è svolta tra Mickelson e Tiger Woods nel 2018. Negli ultimi tre anni, secondo il PGA Tour, ha raccolto quasi 30 milioni di dollari a sostegno di varie iniziative e associazioni benefiche.

"Quindi questo significa che faremo il 'Friendsgiving'", ha twittato il quattro volte vincitore di major Koepka in riferimento al testa a testa che si svolgerà il giorno dopo il Ringraziamento, mentre DeChambeau, il cui unico trionfo in un major è arrivato agli US Open dello scorso anno, ha detto: "Finalmente quello che il mondo aspettava di vedere".

L'evento sarà trasmesso su Turner Sports e in simulcast su TBS, truTV e HLN.

