- Brooke Shields sta prendendo provvedimenti per assicurare il futuro delle sue figlie.

Attrice famosa Brooke Shields confessa di lottare attualmente con la vita da nido vuoto ora che le sue figlie sono andate al college. "Sono terrorizzata", ha ammesso la 59enne alla rivista americana "People", la sua figlia più giovane si è unita alla sorella maggiore nella loro vita universitaria. "Improvvisamente, non sono più tue", ha continuato Shields. "Quando capisci che sono individui autosufficienti, devi conoscerle di nuovo". L'attrice, nota per "The Blue Lagoon", ha due figlie, di 18 e 21 anni, con il marito Chris Henchy.

Il lunedì scorso, ha rivelato i suoi sentimenti in un video Instagram commovente, dicendo "Entrambe le mie figlie hanno lasciato il nido". Con le lacrime agli occhi, Shields ha ammesso "Non è facile per le madri". Lo scorso maggio, aveva condiviso le sue difficoltà nell'accettare una vita senza figli.

La 18enne Grier, che se n'era andata, aveva una preoccupazione scherzosa per sua madre nell'intervista di "People". La 21enne Rowan, avendo sperimentato il tumulto di Shields quando se n'era andata l'anno precedente, ha suggerito di tenerla occupata con il lavoro per distrarla. In modo scherzoso, ha suggerito di usare questo tempo libero per "riaccendere la passione".

I bambini spesso portano gioia e felicità, ma come Brooke Shields sta sperimentando, possono anche lasciare un vuoto nel cuore di una madre quando se ne vanno per il college. Anche la figlia più giovane, ora che condivide la vita universitaria con la sorella maggiore, riconosce il cambiamento nella loro relazione, mentre si trasformano in individui autosufficienti.

