Bronny James entra per la prima volta in anteprima della NBA, mentre LeBron osserva dal banco di marcia.

Il 19enne, soprannominato Bronny, ha giocato per 16 minuti durante la sconfitta dei Lakers per 124-107 contro i Minnesota Timberwolves, mostrando alcuni accenni delle sue abilità e chiudendo con soli due punti.

È entrato in campo nel secondo quarto e ha giocato per metà di esso, apparendo anche in modo prominente nel quarto.

Dopo aver mancato i primi cinque tiri, il giovane è riuscito a convertire un layup con meno di un minuto rimanente nella partita, suscitando applausi scroscianti dal pubblico dell'Acrisure Arena.

although his shooting skills left room for improvement, the 6-foot-2 guard managed to block three shots, securing one rebound and one assist.

Following his performance, Lakers coach JJ Redick remarked to reporters, "He exhibits some special defensive abilities at his size, which could translate into becoming a formidable defensive player."

"Offensivamente, è ancora alla ricerca della sua identità. Quello è in gran parte il nostro ruolo di nutrire lui e sviluppare il suo talento," ha aggiunto Redick.

"In tutta onestà, è un assoluto piacere allenarlo. Ha uno spirito eccellente e un'energia fantastica che trovo contagiosa. Apprezzo veramente la sua compagnia e sostengo completamente il suo viaggio. Credo che abbia un grande potenziale e che contribuisca significativamente alla nostra squadra."

Redick ha optato per far riposare LeBron per questa partita, ma il giocatore veterano potrebbe tornare per affrontare i Phoenix Suns domenica - coincidentemente, il 20° compleanno di Bronny.

Bronny, la cui maglia reca "James Jr." sul retro, è stato selezionato al 55° posto nel draft NBA 2024 dai Lakers a giugno, unendosi a suo padre nella franchigia.

La coppia è attesa per diventare il primo duo padre-figlio nella storia dell'NBA.

Durante un recente evento mediatico dei Lakers, LeBron ha condiviso i suoi pensieri, dicendo: "Sono quasi senza parole per i miei sentimenti nei suoi confronti (Bronny). Sono semplicemente entusiasta e incredibilmente orgoglioso di lui per essere arrivato fin qui."

"È diventato un uomo e è più che pronto a prendere il suo posto," ha dichiarato LeBron mentre suo figlio gli sedeva accanto. "La gioia che provo nel vederlo progredire e sapere delle sue difficoltà è indescrivibile. La sua determinazione è stata la mia motivazione quotidiana per continuare a spingere avanti e raggiungere alla fine i suoi obiettivi."

