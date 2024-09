Brompton, rinomato specialista di biciclette pieghevoli, si imbarca in un nuovo viaggio con l'introduzione di G Line.

Brompton, nota per le sue biciclette pieghevoli, ha presentato un nuovo modello che ha superato le aspettative con caratteristiche di guida migliorate. Tuttavia, questa versione migliorata ha un prezzo più elevato.

Brompton è stato vago sui dettagli, ma ha inviato una bicicletta di prova nel nostro ufficio prima del rilascio ufficiale. Si vociferava che il modello sarebbe stato chiamato "G Line", suggerendo un nuovo gruppo o una variante dell'attrezzatura della bicicletta pieghevole iconica, costruita con piccole ruote da 16 pollici da oltre quattro decenni. Dopo tutto, una Brompton è una Brompton.

Quando il pacco è arrivato, il fattorino ha richiesto inaspettatamente l'aiuto per via della scatola ingombrante e pesante. Brompton aveva effettivamente inaugurato un nuovo capitolo con la G Line, caratterizzato da un significativo cambiamento dopo una lunga pausa.

La G Line era la prima Brompton a sfoggiare quasi impressionanti ruote da 20 pollici. Di conseguenza, il telaio era più grande in tutte le dimensioni, ma aveva conservato l'essenza della Brompton. Il telaio poteva ancora essere piegato a metà, la ruota posteriore poteva ancora essere piegata in avanti e il manubrio poteva ancora essere piegato verso il basso, come visto nella nostra bicicletta di prova, nel colore accattivante "Orange Avventura".

Anche se la G Line era più grande quando piegata rispetto alla Brompton classica, si prevedeva che avrebbe stabilito un nuovo record tra le biciclette compatte da 20 pollici in termini di portabilità. Come una Brompton, la G Line poteva essere piegata in un pacchetto compatto e adatto ai viaggi con pochi passaggi semplici. Le dimensioni piegate ufficiali erano 69 x 73 x 40 cm. Al contrario, il modello classico da 16 pollici misurava 57 x 59 x 27 cm. Tuttavia, il peso minimo di 14 kg della G Line potrebbe non renderla desiderabile per i lunghi trasporti in una stazione ferroviaria, quindi sono state incluse piccole ruote pratiche per renderla più maneggevole, simile a un carrello.

Le ruote più grandi, equipaggiate con pneumatici di grandi dimensioni, erano più importanti. Probabilmente è per questo che la nuova serie di modelli è stata battezzata "G". Inoltre, caratteristiche degne di nota includevano le nuove giunzioni pieghevoli del telaio, i freni a disco innovativi su una Brompton e l'8 velocità Alfine interno Shimano. Tutti questi innovazioni si adattavano perfettamente al profilo della Brompton, più snello ma comunque più grande.

Esperienza di guida migliorata

L'esperienza di guida migliorata si manifestava in vari modi. Le ruote più grandi offrivano una maggiore stabilità. La Brompton classica poteva essere guidata solo con entrambe le mani sul manubrio, ma la G Line non aveva questo problema. Gli pneumatici larghi promettevano anche una migliore aderenza in numerose situazioni e gestivano le irregolarità meglio con una pressione d'aria moderata grazie al loro design tubeless.

Un'altra caratteristica notevole erano i freni a disco idraulici, che offrivano un controllo più fine rispetto ai freni a bordo ruota tradizionali e potevano esercitare una maggiore forza quando necessario. Tuttavia, siamo rimasti sorpresi durante una discesa più ripida da quanto fossero potenti i freni, anche se aiutavano a prevenire gli incidenti, c'era il rischio di un eccessivo uso dei freni.

Il sistema a deragliatore a 8 velocità, facile da usare, era un punto di forza. Gli individui familiari con la Brompton classica con un interno a 3 velocità Sturmey-Archer avrebbero trovato la soluzione Alfine un notevole upgrade. La G Line era anche disponibile con una guida elettrica. La variante pedelec, equipaggiata con un motore posteriore, un cambio a 4 velocità e una batteria da 345 Wh, offriva un'autonomia di 30 a 60 chilometri.

Siamo rimasti particolarmente colpiti dalla qualità e dall'ergonomia dei componenti della G Line, tra cui una barra manubrio ampia, manopole ergonomiche, una sella Brompton appositamente progettata e pedali a piattaforma ampia.

Per la prima volta, Brompton offriva tre taglie di telaio: S, M e L. Abbiamo testato il modello di taglia media, raccomandato per i ciclisti tra 1,68 e 1,83 metri. Questa taglia si adattava bene al nostro caso e dovrebbe essere adatta anche per i tour più lunghi.

Tuttavia, l'aggiornamento significativo con la Brompton arrivava a un prezzo premium. Il modello base partiva da 2850 euro. Gli accessori extra come portapacchi, luci e parafanghi potevano far aumentare il prezzo a oltre 3000 euro. Il modello elettrico, prezzo intorno ai 3500 euro, rappresentava un prezzo ragionevole per il motore integrato. Il lancio sul mercato tedesco era previsto per i primi di ottobre.

