Brittney Griner sta ricevendo corrispondenza scritta da amici e familiari mentre è detenuta in Russia, dice il suo agente

"Mentre sporadiche comunicazioni scritte da parte della moglie, della famiglia, degli amici e della comunità sportiva mondiale sono state una fonte di conforto per BG durante la sua ingiusta detenzione, rimanere senza contatti regolari e in tempo reale con i propri cari è disumano", ha dichiarato alla CNN Lindsay Kagawa Colas, agente della Griner, aggiungendo che sono più di 105 giorni che l'atleta "non sente la voce della moglie o della famiglia".

"Rimane chiaro che Brittney Griner viene usata come pedina politica ed è imperativo che il Presidente Biden faccia tutto il necessario per riportare Brittney a casa in modo rapido e sicuro".

Griner riceve copie cartacee delle lettere che sono state stampate. Le e-mail indirizzate a Griner vengono stampate dai suoi avvocati e poi inviate attraverso il sistema di posta russo del centro di detenzione, ha dichiarato alla CNN una fonte a conoscenza dell'accordo. La fonte ha parlato a condizione di anonimato, a causa della delicatezza delle comunicazioni.

La due volte medaglia d'oro olimpica è stata arrestata a febbraio in un aeroporto di Mosca mentre giocava per l'UMMC Ekaterinburg durante l'offseason della WNBA. La scorsa settimana, la Women's National Basketball Players Association (WNBPA) ha celebrato il centesimo giorno di detenzione in Russia rinnovando gli appelli per il rilascio di Griner.

Le autorità russe hanno dichiarato di aver trovato olio di cannabis nel suo bagaglio e l'hanno accusata di contrabbando di quantità significative di sostanze stupefacenti, un reato punibile fino a 10 anni di carcere. A maggio, un tribunale russo ha esteso la detenzione preventiva dell'atleta 31enne fino al 18 giugno, secondo l'agenzia di stampa statale russa TASS, che ha citato il servizio stampa del tribunale.

Il Dipartimento di Stato ha classificato la Griner come ingiustamente detenuta in Russia e il suo caso è ora gestito dall'ufficio dell'inviato speciale del Presidente degli Stati Uniti per gli affari degli ostaggi (SPEHA) Roger Carstens, ha confermato un funzionario del Dipartimento di Stato alla CNN il mese scorso.

L'ufficio SPEHA dirige e coordina gli sforzi diplomatici del governo volti a garantire il rilascio degli americani ingiustamente detenuti all'estero, e il passaggio al loro ufficio significa una maggiore flessibilità negli sforzi per negoziare la sua libertà, in quanto non devono necessariamente aspettare i procedimenti legali russi.

