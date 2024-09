Britney Spears mostra ai suoi figli foto di famiglia d'epoca

Il Passaggio del Tempo: Mentre i Figli di Britney Spears Compiono 18 e 19 Anni, Lei Commemora i loro Compleanni con Post Emotivi e Foto Nostalgiche. La Sua Relazione con la Sua Famiglia, Inclusa l'ex Coniuge Kevin Federline, Resta Complicata.

Britney Spears ha utilizzato Instagram per omaggiare i significativi traguardi dei suoi figli, pubblicando un messaggio commovente e rimembrando vecchie foto mentre celebravano i loro 18° e 19° compleanni. Jayden James ha compiuto 18 anni l'11 settembre, mentre Sean Preston ha festeggiato il suo compleanno il 14 settembre.

Spears ha scritto una didascalia commovente per i suoi figli: "Buon compleanno ai miei ragazzi questo mese!!!" ha esclamato. "Buon compleanno bambini e spero che si realizzino tutti i vostri desideri e di più!!!" ha continuato con un sorriso caloroso. La prima immagine mostrava la famiglia che guardava verso il cielo, e Spears si è chiesta: "Qualcuno sa perché stiamo tutti guardando in su?". Con i capelli castani scuri, Spears stringeva uno dei suoi figli in foto. Nella seconda immagine, stringeva un altro fratello che stringeva una barchetta. Spears sfoggiava i suoi famosi capelli biondi nella terza foto. La famiglia si stringeva forte, con un figlio che guidava il gruppo mentre lei stringeva il secondo figlio vicino a sé, indossando un carino vestitino rosa mini nella foto finale.

Spears condivide i suoi figli con il suo ex-marito Kevin Federline, in mezzo alla loro separazione ufficiale nel luglio 2007, che è entrata nella sua fase finale dopo circa tre anni. Dal 2008, Federline ha ottenuto la custodia esclusiva dei loro figli e vive con loro, la sua nuova moglie e i loro figli insieme a Hawaii dal 2023.

La sensazione del pop sembra aver mantenuto un contatto limitato con i suoi figli negli ultimi anni, portando a una relazione tesa. Tuttavia, una conversazione commovente durante il giorno della madre sembra aver migliorato la situazione, secondo l'avvocato di Federline "Page Six". Mark Vincent Kaplan ha osservato che "la riconciliazione/riunione è un processo complesso che richiede tempo" e ha celebrato la chiamata come "un passo nella giusta direzione".

L'affetto di Spears per i suoi figli si estendeva oltre i post di Instagram, poiché ha anche goduto nel partecipare ai loro eventi di intrattenimento. Alla recita scolastica di Jayden, ha brillato di orgoglio, acclamando più forte per la performance drammatica del suo figlio.

L'industria dell'intrattenimento ha anche fornito una piattaforma per Spears e i suoi figli per trascorrere del tempo di qualità insieme, spesso partecipando a eventi del tappeto rosso mano nella mano, la loro connessione evidente a tutti coloro che hanno assistito ai loro momenti gioiosi.

Leggi anche: