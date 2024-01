Britney Spears dice che "non tornerà mai più" nell'industria musicale, ma ha scritto "più di 20 canzoni" per altri

Mercoledì scorso la cantante ha pubblicato sul suo account Instagram verificato una smentita sul suo ritorno in studio, scrivendo nella didascalia accanto a un famoso dipinto di Salomè: "Solo per essere chiari, la maggior parte delle notizie sono spazzatura!".

"Continuano a dire che mi sto rivolgendo a persone a caso per fare un nuovo album ... Non tornerò mai nell'industria musicale!", si legge nella didascalia. "Quando scrivo, scrivo per divertimento o per altre persone!".

L'ultimo album completo dellaSpearsè stato "Glory" nel 2016. Era il suo nono album in studio. Da allora ha registrato singoli occasionali, tra cui "Hold Me Closer" del 2022 con Elton John e "Mind Your Business" dello scorso anno con Will.i.am.

Ma secondo il suo post di questa settimana, anche se ha pubblicato poco materiale recente, la Spears ha mantenuto privatamente un piede nel mondo del lavoro come "ghostwriter".

"Negli ultimi due anni ho scritto più di 20 canzoni per altre persone", ha scritto. "Sono una ghostwriter e onestamente mi piace così!".

Ha anche scritto che è "lontano dalla verità" che la sua biografia del 2023 "The Woman in Me" è stata pubblicata illegalmente senza la sua approvazione.

Fonte: edition.cnn.com