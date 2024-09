- Brigitte Macron dovrebbe apparire nella prossima stagione di "Emily in Paris".

La moglie del Presidente francese Emmanuel Macron si avventura in territori inesplorati: in un episodio della popolare serie Netflix "Emily in Paris", Brigitte Macron farà una breve apparizione. La First Lady sarà vista indossare i suoi abiti personali, come indicato dalla rivista "Elle" martedì. Non ha ricevuto alcun consiglio sulla sua tenuta.

L'idea per la partecipazione cameo è stata proposta dopo un incontro tra Darren Star e la protagonista Lily Collins al Palazzo dell'Eliseo a dicembre 2022. "È una grande fan della serie e ha preso la sua menzione nella stagione 1 con molto umorismo", ha condiviso Collins con la rivista. Il fatto di girare con la First Lady francese è stato "sia un onore che un vero piacere", ha aggiunto. Star, il creatore della serie, ha espresso la sua ammirazione per la performance di Macron nella stagione 4, dicendo: "Lo fa con talento!"

La serie di successo americana, ambientata nella capitale francese, è prodotta da Netflix. La seconda metà della quarta stagione sarà disponibile sulla piattaforma di streaming giovedì.

"Emily in Paris", una serie promozionale di Netflix

Il contenuto promozionale è stato un elemento integrante della serie Netflix "Emily in Paris" sin dalla sua nascita. La quarta stagione porta il product placement a nuovi livelli: le collaborazioni con i marchi influenzano la trama. Tra i marchi che spiccano nei nuovi episodi ci sono i marchi di lusso Ami, Jacquemus e LVMH, il gigante dell'elettronica Samsung e il discount store Lidl.

Netflix sta anche collaborando con la società tecnologica americana Google per "Emily in Paris": utilizzando l'app Google Lens per scansionare lo schermo, i telespettatori vengono reindirizzati a un sito web in cui sono in vendita i vestiti e gli accessori indossati dagli attori. Il volume di ricerca e i guadagni di Netflix sono notevolmente aumentati come risultato. "Questo tipo di collaborazione ha raggiunto un nuovo livello", ha dichiarato Netflix.

Emily Cooper, la protagonista della serie, proviene dagli Stati Uniti e si trasferisce a Parigi per lavoro. Lavora presso l'agenzia di marketing di lusso immaginaria "Savoir" e concepisce idee per marchi reali. In Francia, queste pratiche sono proibite nelle produzioni televisive, ma queste regole non si applicano alle piattaforme di streaming.

"Con un budget compreso tra 500.000 e un milione di euro per un posizionamento di script, è un buon investimento per i marchi, poiché dovrebbero spendere molto di più per una campagna multi-nazionale", dice Jean Dominique Bourgeois, direttore dell'agenzia francese Place to Be Media, specializzata in posizionamenti di prodotti, che ha facilitato le partnership tra Emily e McDonald's nella stagione 3, nonché collaborazioni con tre altri marchi nella stagione 4.

Il designer di costume: "L'attenzione deve essere sulle mise appariscenti"

La piattaforma di moda di lusso usata Vestiaire Collective ha ricevuto una scena di un minuto: quando Mindy, la migliore amica di Emily, si trova in difficoltà finanziarie, vengono mostrati i dettagli del suo piano di vendita del suo guardaroba di designer sulla piattaforma. La società francese non ha risposto alle richieste di informazioni sul pagamento per il posizionamento. L'obiettivo della collaborazione è quello di aumentare la sua visibilità, in particolare sul mercato statunitense. Secondo Vestiaire Collective, la strategia sta avendo successo: i nuovi clienti, sia acquirenti che venditori, stanno aumentando.

Gli abiti di Emily, che diventano sempre più stravaganti con ogni stagione, sono anche popolari tra i compratori: ad esempio, il cappello rosa Kangol dei primi episodi, che era fuori moda da decenni, e gli ensembles gialli di Emily della stagione 2.

"L'attenzione deve essere sulle mise appariscenti", dice il designer di costume Marilyn Fitoussi, responsabile dello stile unico di Emily. "Non sono pagata dalle marche e non voglio esserlo", sottolinea. Essendo a budget limitato, ha vestito Emily esclusivamente con abiti usati nella stagione 1. Tuttavia, ora viene spesso contattata da società di moda che sperano di raggiungere un pubblico più giovane, come ha detto al quotidiano francese "Les Echos".

Progettato per i fan della serie orientati al consumo

Il successo di "Emily in Paris" ha ispirato le riviste di moda a discutere gli abiti della serie come se fossero nuove collezioni di designer. È spesso evidente quali marchi indossano i personaggi: ad esempio, il logo di Louis Vuitton è visibile su una fibbia della cintura, o il marchio che ha prodotto l'abbigliamento sportivo di Emily.

"Guardare la serie è come esplorare un grande centro commerciale", commenta Adam Sanchez, giornalista della rivista maschile "GQ". Nella quarta stagione, il product placement sarà "amplificato a livelli esagerati", prevede. Sanchez ritiene che i fan della serie non siano disturbati da questo e, anzi, ne siano attratti: "Sono più interessati a ciò che Emily consuma e indossa che alla trama minima".

