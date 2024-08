Brighton e'come Müller:

Il calciatore Under 21 Brajan Gruda è sull'orlo di un trasferimento nella Premier League. La squadra della Bundesliga FSV Mainz 05 può aspettarsi oltre 30 milioni di euro in cambio.

Thomas Müller lo sapeva già in ottobre dell'anno precedente. "Gruda è un Baller", ha lodato il giovane talento che giocava allora per la squadra della Bundesliga FSV Mainz 05.

Müller ha ottenuto la maglia del tedesco-albanese dopo la vittoria del campionato con il Bayern Monaco contro i Reno-Hessiani (3:1). Tuttavia, la maglia potrebbe presto essere superata - Gruda è infatti candidato a un trasferimento milionario nella Premier League inglese.

Il club del sud dell'Inghilterra Brighton & Hove Albion con il direttore sportivo tedesco Fabian Hürzeler sembra molto interessato al 20enne, nonostante abbia ancora due anni di contratto con il Mainz. Il prezzo di trasferimento per Gruda è stimato tra i 30 e i 40 milioni di euro. Se il direttore sportivo dell'FSV Christian Heidel riesce a concludere l'affare, sarebbe un record di trasferimento per il club.

Le qualità uniche di Gruda: Fine, creativo, attento

Gruda ha giocato solo 30 partite di Bundesliga (quattro gol, tre assist) finora, ma il calciatore Under 21 è uno dei più promettenti discoveries dell'ultima stagione. Pertanto, il giocatore offensivo è stato anche autorizzato a provare con la nazionale e allenarsi con loro prima dell'Home EM - e Gruda ha sicuramente fatto un'impressione a Blankenhain.

"Quando lo guardi, si vede che ha qualcosa di speciale", ha detto Müller di Gruda nel campo di allenamento in Turingia: "Per lui, ora si tratta di costanza, è già molto avanti. È per questo che ho ottenuto la sua maglia allora. L'ho trovato remarkably good." Nagelsmann ha espresso un'opinione simile. "Brajan Gruda è un calciatore molto fine e estremamente creativo nella terza finale", ha detto l'allenatore nazionale: "Si è fatto notare".

Fucina di talenti nell'ombra della Cattedrale di Speyer

Il calciatore dotato di dribbling ha già mostrato queste abilità da bambino e teenager. Nato nella città della Renania-Palatinato di Speyer, Gruda ha giocato initially nell'ombra della cattedrale con i gruppi di età più anziani del FC 09 prima di trasferirsi a Karlsruhe SC e poi al Mainz all'età di 11 anni. Con l'FSV, ha vinto il campionato tedesco Under 19 lo scorso anno - con una vittoria finale contro il Borussia Dortmund.

In quel momento, l'FSV aveva già equipaggiato Gruda con un contratto professionale. Nel gennaio 2023, l'18enne ha festeggiato il suo debutto in Bundesliga nella partita contro il Dortmund (1:2). Lo scorso anno, Gruda ha mostrato la sua classe nel mezzo della lotta per la salvezza del Mainz. Il suo primo gol nella massima serie è arrivato poco prima dello scambio della maglia di Müller contro il Borussia Mönchengladbach (2:2).

although there have been rumors recently about the interest of double winner Bayer Leverkusen and record champion Munich, Gruda originally wanted to gain more playing experience with the FSV. Hürzeler seems to have convinced him of a different path.

