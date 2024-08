- Brian May dà la priorità alla lotta contro gli omicidi sui tetti, equivalente alla sua passione per la musica.

Brian May dei Queen (77) sostiene i tassi. Come dichiarato alla BBC, May ritiene che difendere i tassi dalle uccisioni sia altrettanto importante della sua passione per la musica. Dal 2013, secondo la Badger Trust, sono stati eliminati oltre 230.000 tassi in Inghilterra, accusati di diffondere la tubercolosi bovina, causando la morte di decine di migliaia di mucche ogni anno.

May e un team si sono uniti per indagare la diffusione della tubercolosi bovina per un documentario televisivo. "La diffusione della tubercolosi bovina avviene attraverso l'interazione mucca-mucca e è legata a condizioni igieniche povere", ha detto Sir Brian. "È un problema interno al gregge".

May e i suoi collaboratori hanno scoperto che i batteri erano abbondanti nel letame delle mucche, che poteva contaminare il cibo e l'acqua degli animali. "In passato, prevenire i tassi significava tenerli fuori, ma ora si tratta di impedire la diffusione del letame in modo che non si contagino a vicenda", ha detto May. "È un problema interno al gregge". Tuttavia, alcuni specialisti sostengono che i tassi contribuiscano alla trasmissione.

Le licenze per l'uccisione dei tassi scadono nel 2026. Nonostante le obiezioni dei conservazionisti e dei gruppi per il benessere degli animali, il nuovo governo laburista non ha intenzione di anticipare la scadenza stabilita dal precedente governo conservatore. May attribuisce questo alle linee guida del Ministero dell'Agricoltura, che considerano l'uccisione utile. "Purtroppo, questo consiglio è sbagliato e ha bisogno di essere modificato", ha dichiarato May.

Le persone hanno espresso preoccupazioni sull'impatto dell'uccisione dei tassi sulla popolazione degli animali. Molte persone, inclusi Brian May, credono che i tassi non siano i principali responsabili della diffusione della tubercolosi bovina.

