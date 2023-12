Brian Laundrie potrebbe essere ancora vivo se si trova nella Riserva Carlton della Florida? Ecco cosa pensano gli esperti di sopravvivenza

Il 1° settembre, Laundrie è tornata a bordo del furgone di Petito nella casa di North Port, in Florida, dopo un viaggio in auto che la coppia aveva intrapreso all'inizio dell'estate. I resti di Petito sono stati poi ritrovati nella contea di Teton, nel Wyoming.

Laundrie non è stata accusata di alcun reato per l'omicidio di Petito. I genitori di Laundrie hanno detto alla polizia che era uscito di casa il 13 settembre - un giorno prima di quanto avevano detto inizialmente agli investigatori - per fare un'escursione nella vicina Carlton Reserve.

Decine di agenti di agenzie come l'FBI, il Dipartimento di Polizia di North Port, la Commissione per la fauna selvatica della Florida, diversi uffici dello sceriffo e squadre cinofile di ricerca e salvataggio stanno cercando nella riserva da quando i genitori di Laundrie hanno parlato per la prima volta con la polizia il 17 settembre.

"La Riserva Carlton è un luogo vasto e a volte spietato. Attualmente in molte zone è profonda (fino alla vita)", ha dichiarato la polizia di North Port in un post su Facebook il mese scorso. "È un lavoro pericoloso per le squadre di ricerca, che si trovano ad attraversare paludi infestate da alligatori e serpenti e sentieri allagati per escursioni a piedi e in bicicletta".

La CNN ha chiesto agli esperti di sopravvivenza se è possibile che Laundrie sia vivo se si trova nella riserva da metà settembre. Ecco cosa hanno risposto.

Dipende dalle sue scorte e dalla sua esperienza

In un'intervista della ABC andata in onda la scorsa settimana, la sorella di Laundrie, Cassie Laundrie, ha detto che in passato aveva intrapreso viaggi fino a cinque giorni sull'Appalachian Trail. Ha detto che suo fratello è un "mediocre survivalista".

Robert Urban, fondatore e istruttore capo della Urban Survival Academy, ha dichiarato di ritenere altamente improbabile che una persona non professionalmente addestrata alle tattiche di sopravvivenza sia in grado di sopravvivere nella riserva per un periodo così lungo.

"Il clima della Florida è molto, molto difficile", ha dichiarato Urban alla CNN. "Sono un esperto con molta esperienza, e sarebbe tutto ciò che potrei fare per sopravvivere per (più) di tre settimane. Chi non ha esperienza non può essere fortunato e sopravvivere in quel tipo di clima".

L'elenco delle sfide che Laundrie potrebbe affrontare non è breve. Gli esperti di sopravvivenza hanno dichiarato alla CNN che ci sono animali selvatici che potrebbero fargli del male, tra cui mocassini d'acqua, maiali, orsi e alligatori. In passato nella riserva sono state avvistate anche delle pantere . Se Laundrie è rimasto nella riserva per così tanto tempo, è probabile che non abbia una mentalità ottimale, hanno aggiunto diversi esperti, a causa dell'ansia di cercare di eludere le autorità e di cercare di sopravvivere, il che potrebbe ostacolare le sue capacità di sopravvivenza.

"Quando si è stanchi, non si è sulla difensiva, non si è vigili come si dovrebbe", ha detto Urban.

Jason Marsteiner, fondatore e presidente della Survival University, ha detto che quando manda gli allievi del suo programma nella natura selvaggia - per appena una settimana dopo aver seguito un corso di 50 giorni - fanno fatica.

"Venticinque giorni in quell'area sono estremamente duri. Io non vorrei farlo e ho un addestramento nella giungla e in montagna", ha detto. "Non dorme bene, e quando non si dorme si impazzisce lentamente, quindi prenderebbe decisioni sbagliate, scelte sbagliate e credo che questo lo porterebbe a essere trovato o a rimanere ferito o a morire".

Avrebbe bisogno di riparo, acqua e cibo

Non è chiaro cosa Laundrie abbia portato con sé quando è partito. I suoi genitori hanno detto alla polizia che è uscito di casa con uno zaino. Gli esperti dicono che gran parte della possibilità che sia ancora vivo se si trovava nella riserva dipende da quanto era preparato quando presumibilmente è entrato e da quanto è in grado di procurarsi le tre cose fondamentali: riparo, acqua e cibo.

"Se avesse avuto modo di disinfettare l'acqua attraverso il filtraggio e (di coprirsi) per proteggersi dalle intemperie e cose del genere, avrebbe potuto sopravvivere per un certo periodo di tempo", ha detto giovedì l'esperto di sopravvivenza Dave Canterbury a Erin Burnett della CNN. "Se avesse avuto modo di raccogliere il cibo e di lavorarlo, avrebbe potuto sopravvivere ancora più a lungo".

Ma Laundrie dovrebbe probabilmente elaborare e cucinare il cibo che raccoglie, ha aggiunto Canterbury, e se il suo sistema di filtraggio dell'acqua si guastasse, dovrebbe trovare un altro modo per disinfettare l'acqua. Entrambe le cose richiederebbero probabilmente l'accensione di un fuoco. Ma il portavoce della polizia di North Port, Josh Taylor, ha dichiarato venerdì a Randi Kaye della CNN che le autorità non hanno trovato alcuna prova fisica di Laundrie nella riserva. La polizia ha anche contestato il fatto che sia stato trovato un campeggio usato di recente - informazione fornita alla CNN da una fonte vicina alla famiglia Laundrie.

"Appiccare il fuoco sarà un grande no per (Laundrie) se non vuole essere trovato o visto, quindi penso che sarà molto difficile per lui rimanere là fuori per un periodo di tempo molto lungo", ha detto Canterbury. Ma ha aggiunto che Laundrie potrebbe aver avuto abbastanza nel suo zaino per sopravvivere fino a questo punto.

Alan McEwen, un allevatore di bestiame e uomo di sport all'aria aperta che vive nei pressi della riserva, ha detto che l'area sembra un "letamaio", con parti della riserva che raggiungono livelli d'acqua profondi fino al ginocchio e alla vita, rendendo il campeggio in quella zona selvaggia estremamente difficile.

"Le palmette là fuori sono sufficienti a farti inciampare, quando cammini, quando inciampi", ha detto McEwen a Chris Cuomo della CNN venerdì sera. "Le zanzare ti portano via, chiunque si trovi là fuori per più di un giorno senza spray antizanzare, impazzirebbe a causa degli insetti che ti colpiscono e di tutto il resto".

"Non c'è modo per nessuno di sopravvivere là fuori in quelle condizioni", ha aggiunto. "Nessuno".

Per Byron Kerns, fondatore della scuola di sopravvivenza Itchatad Outdoors, il bisogno più immediato di Laundrie sarebbe l'acqua, e se avesse con sé una pompa di filtraggio dell'acqua, questa potrebbe bastargli per litri. Ma dopo tre settimane, Laundrie dovrebbe procurarsi del cibo e, se non è addestrato e non ha gli strumenti giusti, sapere cosa mangiare e come procurarselo può essere difficile.

"Anche gli insetti possono essere una fonte di proteine nella natura selvaggia, ma lui lo sa?", ha detto Kerns.

Gli esperti pensano che non sia vivo o che non sia lì dentro

L'avvocato della famiglia Laundrie, Steven Bertolino, ha dichiarato alla CNN, in risposta a una domanda, di essere "fiducioso" che Laundrie sia ancora vivo. Taylor, portavoce della polizia di North Port, ha dichiarato alla CNN che è "certamente possibile" che Laundrie sia vivo.

"Non c'è nulla che faccia pensare a un modo o a un altro", ha detto Taylor in un'e-mail.

Gli esperti di sopravvivenza con cui la CNN ha parlato sembrano concordare sul fatto che Laundrie non sia più viva o non sia nella riserva.

"Probabilmente le autorità hanno alcuni dei loro migliori uomini in tutta la nazione che lo stanno cercando e non hanno trovato alcuna traccia di lui", ha detto Marsteiner. "I 25.000 acri sembrano grandi, ma quando ci sono così tante persone che perlustrano l'area non lo sono affatto".

È altamente improbabile che possa accamparsi e continuare a eludere le squadre di ricerca che lo stanno cercando, ha aggiunto Urban.

"Un ragazzo non addestrato, abituato a camminare sui sentieri, non riuscirà a eludere una squadra di esperti come quella, semplicemente nascondendosi", ha detto Urban, aggiungendo di ritenere che Laundrie non sia nella riserva o non sia vivo.

Se Laundrie si trova nella riserva ma non è più vivo, trovarlo diventerà più difficile con il passare dei giorni, ha aggiunto Urban, a causa del movimento dell'acqua e della sabbia, oltre che degli animali che passano. Ma non ci sono indicazioni che Laundrie sia morto.

"Quando c'è qualcosa di morto là fuori, le poiane volano dappertutto", ha detto McEwen a Cuomo venerdì. "Non si vede nessuna poiana volare da nessuna parte, e nessuna poiana ha volato in nessuna direzione di questo posto".

Fonte: edition.cnn.com