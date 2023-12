Brian Austin Green e Sharna Burgess danno il benvenuto al loro primo figlio

La coppia ha annunciato la nascita del figlio Zane con un post identico condiviso sui rispettivi account Instagram , che mostra il neonato mentre tiene il dito di Green.

"Zane Walker Green è nato il 28 giugno alle 12:12", ha scritto la star di "Beverly Hills, 90210" nella didascalia dell'immagine in bianco e nero, seguita da due emoji a forma di cuore.

La Burgess ha condiviso la sua gioia scrivendo accanto allo scatto sentimentale: "Zane Walker Green il 28.06.2022 alle 12:12. Il mio cuore è ora per sempre fuori dal mio corpo".

La professionista australiana di "Dancing With The Stars" aveva già rivelato che avrebbe dovuto partorire il 4 luglio, ma l'arrivo anticipato del figlio permetterà loro di festeggiare la festa in famiglia.

Austin Green è già papà di Kassius, che condivide con l'ex fidanzata Vanessa Marcil, e di Noah, Bodhi e Journey, i figli avuti con l'ex moglie Megan Fox.

Il mese scorso ha dichiarato alla rivista People che gli altri suoi figli erano "super eccitati" all'idea di dare il benvenuto al loro nuovo fratellino.

"Controllano Sharna ogni giorno, le massaggiano la pancia e parlano con il bambino. Stanno contando i giorni!". Green ha condiviso.

"(Il bambino) arriverà sicuramente in una casa e in una famiglia super calorosa e sarà circondato da tanto amore. È emozionante".

Green e Burgess hanno iniziato a frequentarsi nel 2020 e l'anno scorso hanno fatto coppia per gareggiare durante la 30esima stagione di "Dancing with the Stars" della ABC.

Hanno annunciato la gravidanza a febbraio, pochi giorni dopo la conclusione del divorzio di Green dalla Fox. Fox è ora fidanzato con il rapper Machine Gun Kelly.

Fonte: edition.cnn.com