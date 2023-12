Breve storia della fine del mondo: Tutte le estinzioni di massa, compresa la prossima che si profila, spiegate

Ma almeno cinque volte una catastrofe biologica ha inghiottito il pianeta, uccidendo la stragrande maggioranza delle specie acquatiche e terrestri in un intervallo geologico relativamente breve.

Il più famoso di questi eventi di estinzione di massa - quando un asteroide colpì la Terra 66 milioni di anni fa, condannando i dinosauri e molte altre specie - è anche il più recente. Ma gli scienziati dicono che non sarà l'ultimo.

Molti ricercatori sostengono che siamo nel bel mezzo di una sesta estinzione di massa, causata non da una roccia spaziale delle dimensioni di una città, ma dalla crescita eccessiva e dal comportamento trasformativo di un'unica specie, l'Homo sapiens. Gli esseri umani hanno distrutto gli habitat e scatenato una crisi climatica.

Secondo i calcoli di uno studio pubblicato a settembre sulla rivista PNAS, gruppi di specie animali affini stanno scomparendo a un ritmo 35% superiore a quello normalmente previsto.

E se ogni estinzione di massa ha vincitori e vinti, non c'è motivo di supporre che in questo caso gli esseri umani siano tra i sopravvissuti.

Anzi, il coautore dello studio Gerardo Ceballos ritiene che potrebbe verificarsi il contrario, con la sesta estinzione di massa che trasformerebbe l'intera biosfera, ovvero l'area del mondo ospitale per la vita, in uno stato in cui potrebbe essere impossibile per l'umanità persistere a meno che non si intervenga in modo drastico.

"La biodiversità si riprenderà, ma i vincitori (sono) molto difficili da prevedere. Molti dei perdenti delle passate estinzioni di massa erano gruppi di incredibile successo", ha dichiarato Ceballos, ricercatore senior presso l'Istituto di Ecologia dell'Università Nazionale Autonoma del Messico.

Sebbene le cause delle "cinque grandi" estinzioni di massa siano state diverse, la comprensione di ciò che è accaduto durante questi drammatici capitoli della storia della Terra - e di ciò che è emerso all'indomani di questi cataclismi - può essere istruttiva.

"Nessuno ha visto questi eventi, ma sono su una scala che potrebbe ripetersi. Dobbiamo... (imparare) dal passato perché è il nostro unico insieme di dati", ha dichiarato Michael Benton, professore di paleontologia dei vertebrati all'Università di Bristol nel Regno Unito e autore del nuovo libro "Extinctions: How Life Survives, Adapts and Evolves".

Una giornata davvero brutta: L'asteroide che uccide i dinosauri e l'anomalia dell'iridio

Mentre i paleontologi studiano i fossili da secoli, la scienza delle estinzioni di massa è relativamente nuova. La datazione radiometrica, basata sul naturale decadimento radioattivo di alcuni elementi, come il carbonio, e altre tecniche hanno rivoluzionato la capacità di determinare con precisione l'età delle rocce antiche nella seconda metà del secolo scorso.

Questi sviluppi hanno posto le basi per il lavoro del fisico Luis Alvarez, vincitore del premio Nobel, e di suo figlio Walter, geologo, professore di scienze della Terra e del pianeta all'Università della California, Berkeley. Insieme ad altri due colleghi, sono stati coautori di un sensazionale articolo del 1980 sull'"anomalia dell'iridio", uno strato di roccia sedimentaria dello spessore di 1 centimetro (0,4 pollici) ricco di iridio, un elemento raro sulla superficie terrestre ma comune nei meteoriti.

I ricercatori hanno attribuito l'anomalia, inizialmente individuata in Italia, Danimarca e Nuova Zelanda, all'impatto di un grande asteroide. Hanno sostenuto che lo strato insolito rappresentava il momento esatto in cui i dinosauri sono scomparsi.

Inizialmente accolta con scetticismo, l'anomalia dell'iridio è stata poi individuata in un numero sempre maggiore di luoghi in tutto il mondo. Un decennio dopo, un altro gruppo di ricercatori ha identificato la pistola fumante: un cratere largo 200 chilometri (125 miglia) al largo della costa della penisola messicana dello Yucatan.

La roccia e i sedimenti avevano una composizione simile agli strati di iridio e gli scienziati suggerirono che la depressione, chiamata cratere di Chicxulub, fosse stata causata dall'impatto di un asteroide. I ricercatori ritengono che le altre anomalie individuate in tutto il mondo siano state causate dalla dispersione dei detriti quando la roccia spaziale ha colpito la Terra.

La maggior parte dei paleontologi ritiene che l'asteroide abbia causato la cosiddetta estinzione di fine Cretaceo. L'impatto ha innescato un periodo di raffreddamento globale, in cui la polvere, la fuliggine e lo zolfo emessi durante l'impatto hanno bloccato il sole e probabilmente interrotto la fotosintesi, un processo chiave per la vita.

Un sito fossile nel North Dakota ha fornito un livello di dettaglio senza precedenti su come si svolse quel giorno e le sue immediate conseguenze. I detriti piovvero, conficcandosi nelle branchie dei pesci, mentre enormi ondate d'acqua simili a tsunami, scatenate dall'impatto, uccisero dinosauri e altre creature. Gli scienziati hanno persino capito che l'asteroide si è abbattuto sulla Terra in primavera.

La scomparsa degli imponenti dinosauri ha creato un mondo in cui i mammiferi, e infine gli esseri umani, hanno potuto prosperare. E i dinosauri non sono stati i perdenti totali che a volte vengono fatti passare per tali: Gli scienziati ora ritengono che gli uccelli che svolazzano nei nostri giardini si siano evoluti direttamente da parenti più piccoli del Tyrannosaurus rex.

Dopo la sorprendente scoperta del duo Alvarez, gli scienziati hanno inizialmente pensato che l'impatto di una roccia spaziale potesse essere un meccanismo generale per spiegare tutti gli eventi di estinzione di massa identificati nella documentazione geologica. Secondo Benton, però, l'estinzione della fine del Cretaceo è l'unica associata in modo affidabile a un asteroide.

Un colpevole diverso, tuttavia, spiega diversi episodi di estinzione minori e almeno due estinzioni di massa, tra cui la più grande mai registrata.

Vulcani apocalittici che hanno causato il riscaldamento globale

Un evento noto come ipertermia - un improvviso riscaldamento del pianeta - ha segnato in più di un'occasione il destino di vasti segmenti di vita sulla Terra. Questi eventi hanno seguito uno schema prevedibile: eruzione vulcanica, rilascio di anidride carbonica, riscaldamento globale, piogge acide, acidificazione degli oceani - con un percorso più lungo verso l'oblio rispetto all'asteroide che uccide i dinoidi, ma ugualmente distruttivo.

Il più grande cataclisma di massa di tutti i tempi, chiamato estinzione di fine Permiano, si verificò 252 milioni di anni fa. Circa il 95% delle specie scomparve sulla terraferma e in mare a causa del riscaldamento globale, con un aumento delle temperature compreso tra i 10 e i 15 gradi Celsius (tra i 18 e i 27 F), osserva Benton nel suo libro.

Conosciuto come "la Grande Morte", l'evento di estinzione è stato segnato da eruzioni supervulcaniche che hanno espulso gas serra in una regione delle dimensioni dell'Australia nota come le Trappole Siberiane in Eurasia. Questo portò a piogge acide estreme che uccisero la vita vegetale e lasciarono la superficie terrestre rocciosa, poiché le precipitazioni portarono il terreno ricco negli oceani, che a loro volta furono sommersi dalla materia organica, ha spiegato Benton.

Tuttavia, nel vuoto che seguì emersero diverse creature che si evolsero dai sopravvissuti, mostrando molti nuovi modi di esistenza con caratteristiche come piume, peli e locomozione veloce, ha detto Benton.

"Uno dei grandi cambiamenti... sulla terraferma, a quanto pare, è stato un grande aumento dell'energia di ogni cosa", ha spiegato. "Tutti i rettili sopravvissuti hanno assunto molto rapidamente una postura eretta anziché (bassa e) strisciante. (Alcuni animali) divennero in qualche modo a sangue caldo, perché risaliamo alle piume fino ai dinosauri del Triassico e ai loro parenti più prossimi e, per quanto riguarda i mammiferi, risaliamo all'origine dei peli".

Quando i dinosauri diventarono grandi

Un altro periodo di estrema attività vulcanica, 201 milioni di anni fa, segnò l'estinzione di massa della fine del Triassico. È stata collegata alla disgregazione del supercontinente Pangea e all'apertura dell'Oceano Atlantico centrale. Molti rettili terrestri scomparvero in seguito a quell'evento catastrofico, lasciando il posto agli imponenti sauropodi e ai corazzati mangiatori di piante comunemente visti nei libri sui dinosauri per l'infanzia.

"I dinosauri erano già presenti, ma non si erano ancora completamente diversificati", ha detto Benton. "E poi, all'inizio del Giurassico, ... i dinosauri sono decollati".

Più in profondità nel tempo, un evento di estinzione di massa che ha posto fine al Periodo Devoniano, un'era geologica in cui la vita ha prosperato sulla terraferma per la prima volta, è stato anche attribuito a un evento ipertermale probabilmente innescato da un'attività vulcanica 359 milioni di anni fa, secondo il libro di Benton.

Un'altraricerca pubblicata nel 2020 ha suggerito che le esplosioni di stelle multiple - note come supernovae - potrebbero aver giocato un ruolo.

Seguì presto un periodo di raffreddamento mondiale, meno ben compreso. Si pensa che queste due crisi gemelle - separate da soli 14 milioni di anni - abbiano portato a rapidi cambiamenti nella temperatura e nel livello del mare che hanno causato la perdita di almeno il 50% delle specie del mondo, eliminando molti pesci corazzati, le prime piante terrestri e animali come i pescipodi, o i primi elpistostegali, che stavano compiendo la transizione dall'acqua alla terra.

La conseguente perdita di specie marine lasciò il posto all'età dell'oro degli squali nelperiodo Carbonifero, quando i predatori dominarono i mari e si evolsero fino a comprendere una varietà di specie con forme diverse.

Abbassamento delle temperature e del livello del mare

Secondo Benton, le temperature più fredde e il drastico abbassamento del livello del mare - forse fino a 10 gradi Celsius (18 F) in meno e 150 metri in meno - hanno giocato un ruolo fondamentale nel primo evento di estinzione di massa identificato, quello della fine dell'Ordoviciano. Questo cambiamento, avvenuto circa 444 milioni di anni fa, ha portato alla scomparsa dell'80% delle specie in un'epoca in cui la vita era per lo più limitata ai mari.

A scatenare la moria fu l'enorme supercontinente Gondwana (l'attuale Sud America, Africa, Antartide e Australia) che si spostò sul Polo Sud durante l'Ordoviciano. Quando una massa terrestre copre la regione polare, la calotta di ghiaccio riflette la luce solare e rallenta lo scioglimento, dando luogo a una calotta di ghiaccio in espansione che abbassa il livello del mare a livello globale.

Al cataclisma si è aggiunta l'attività vulcanica. In questo caso, però, non sembra che abbia reso più calde le temperature globali. Al contrario, il fosforo proveniente dalla lava e dalle rocce vulcaniche si è riversato in mare, sottraendo ossigeno vitale agli oceani.

L'incombente sesta estinzione di massa

Un numero crescente di scienziati ritiene che una sesta estinzione di massa, di portata pari alle precedenti cinque, si stia verificando negli ultimi 10.000 anni, quando l'uomo ha lasciato il segno in tutto il mondo.

Il dodo, la tigre della Tasmania, il baiji o delfino del fiume Yangtze e il rinoceronte nero occidentale sono solo alcune delle specie scomparse finora in quella che è nota come estinzione dell'Olocene o Antropocene.

Se la perdita anche di una sola specie è devastante, Ceballos dell'Università Nazionale Autonoma del Messico ha evidenziato che l'episodio di estinzione in corso sta mutilando rami molto più spessi dell'albero della vita, una metafora e un modello che raggruppa le entità viventi e ne mappa le relazioni evolutive.

Intere categorie di specie affini, o generi, stanno scomparendo, un processo che, secondo Ceballos, sta interessando interi ecosistemi e mettendo a rischio la sopravvivenza della nostra stessa specie.

Ceballos e il suo coautore Paul Ehrlich, professore emerito di studi sulla popolazione alla Stanford University, hanno analizzato 5.400 generi di animali vertebrati, esclusi i pesci. Un singolo genere raggruppa una o più specie diverse ma imparentate - ad esempio il genere Canis comprende lupi, cani, coyote e sciacalli.

L'analisi del duo ha rilevato che 73 generi si sono estinti negli ultimi 500 anni. Si tratta di una velocità molto superiore al tasso di estinzione "di fondo" previsto, ovvero la velocità con cui le specie si estinguerebbero naturalmente in assenza di influenze esterne: in assenza di esseri umani, questi 73 generi avrebbero impiegato 18.000 anni per scomparire, hanno detto i ricercatori.

Le cause di queste estinzioni sono varie - cambiamento di destinazione d'uso dei terreni, perdita di habitat, deforestazione, agricoltura intensiva, specie invasive, caccia eccessiva e crisi climatica - ma tutti questi cambiamenti devastanti hanno un filo conduttore: l'umanità.

Ceballos ha citato l'estinzione del piccione viaggiatore, che era l'unica specie del suo genere, come esempio di come la perdita di un genere possa avere un effetto a cascata su un ecosistema più ampio. La perdita dell'uccello, dovuta a una caccia sconsiderata nel XIX secolo, ha ristretto le diete umane nel Nord America orientale e ha permesso ai topi dai piedi bianchi, portatori di batteri, che erano tra le sue prede, di prosperare.

Secondo lo studio, inoltre, alcuni scienziati ritengono che l'estinzione del piccione viaggiatore, insieme ad altri fattori, sia alla base dell'odierno aumento delle malattie trasmesse dalle zecche, come la malattia di Lyme, che affliggono uomini e animali.

Secondo Ceballos, non solo le azioni distruttive dell'uomo hanno il potenziale di erodere la qualità della nostra vita a lungo termine, ma i loro effetti a catena potrebbero anche compromettere il nostro successo come specie.

"Quando perdiamo dei generi, perdiamo più diversità genetica, perdiamo più storia evolutiva e perdiamo (molti) più beni e servizi ecosistemici che sono molto importanti", ha spiegato Ceballos.

Mentre i rami dell'albero della vita stanno scomparendo, la distribuzione di alcune specie animali sta diventando più omogenea - il mondo ospita circa 19,6 miliardi di polli, 980 milioni di maiali e 1,4 miliardi di bovini. In alcuni casi, gli allevamenti intensivi possono scatenare epidemie di malattie, come quelle di influenza aviaria che colpiscono gli allevamenti di pollame e aumentano il rischio di diffusione tra gli uccelli migratori selvatici. Altri animali da allevamento fungono da ospiti per i virus che infettano l'uomo, con il potenziale di causare pandemie come la Covid-19.

In definitiva, il pianeta può sopravvivere benissimo senza di noi, ha aggiunto Ceballos. Ma, come l'anomalia dell'iridio lasciata dalla roccia spaziale che sta per cadere, quali potrebbero essere le ultime tracce della civiltà umana nella documentazione geologica?

Alcuni scienziati indicano le tracce geochimiche degli esperimenti di bombe nucleari, in particolare il plutonio, un elemento radioattivo ampiamente rilevato in tutto il mondo nelle barriere coralline, nelle carote di ghiaccio e nelle torbiere.

Altri sostengono che potrebbe trattarsi di qualcosa di più banale, come uno strato fossile di ossa di polli - l'uccello domestico allevato industrialmente e consumato in tutto il mondo in quantità mastodontiche - lasciato in eredità all'umanità per i secoli.

Fonte: edition.cnn.com