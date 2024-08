- Breve periodo di caldo in Sassonia - aumento del rischio di incendi boschivi

Sassonia affronta una settimana calda e secca. Da lunedì a mercoledì, le temperature potrebbero raggiungere i 34 gradi, ha dichiarato Thomas Hain del Servizio Meteorologico Tedesco su richiesta. "Sarà anche secco e ideale per il bagno." Tuttavia, la siccità aumenta anche il rischio di incendi boschivi. Nella panoramica dell'ente pubblico Sachsenforst, il terzo livello più alto, il 3, è indicato per gran parte dello stato all'inizio della settimana. Martedì, gli esperti si aspettano un alto rischio di incendi boschivi (livello 4) per il nord. Ci sono cinque livelli di rischio di incendi boschivi in Sassonia. Ai livelli 4 e 5, è consigliato evitare le aree boschive interessate. Chi si trova ancora nei boschi non deve lasciare i sentieri principali. I distretti possono imporre restrizioni aggiuntive. La causa più comune di incendi boschivi nello stato è la negligenza - ad esempio, quando le sigarette gettate con noncuranza su terreno secco innescano un incendio.

Secondo il DWD, le piogge e i temporali non raggiungeranno lo stato fino alla fine del mercoledì dall'ovest. Per il prossimo fine settimana, i meteorologi si aspettano un tempo estivo gradevole con temperature fino a 25 gradi.

