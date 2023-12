Bret Michaels, cantante dei Poison, condivide gli aggiornamenti sul suo ricovero in ospedale

Michaels era in tour con la band glam metal in Tennessee questa settimana quando è stato ricoverato in ospedale poco prima di uno spettacolo giovedì.

"Agli incredibili fan di Nashville, grazie per tutti i vostri auguri!!! Ero davvero entusiasta di salire sul palco di Music City ed esibirmi, ma a causa di una complicazione medica imprevista e del successivo ricovero in ospedale, non è stato possibile", ha scritto Michaels su Instagram nella tarda serata di giovedì.

Il cantante, 59 anni, non ha rivelato per quale motivo sia attualmente in cura, ma ha già affrontato precedenti battaglie per la salute. Michaels soffre di diabete di tipo 1 da quando era bambino e ha subito un' emorragia cerebrale nel 2010.

Venerdì, sul suo sito web, Michaels ha condiviso un altro aggiornamento.

"Non ci sono abbastanza parole di ringraziamento e gratitudine per gli auguri della famiglia, degli amici e dei fan", ha scritto. "Non ringrazierò mai abbastanza l'incredibile e determinato staff medico di Nashville che mi ha aiutato, come potete vedere, con diverse flebo per eseguire esami e somministrare liquidi. Sono determinato a provare a suonare a Jacksonville e a tornare per uno spettacolo a Nashville un giorno".

Tra i successi dei Poison negli anni '80 e '90 figurano "Talk Dirty to Me" e "Every Rose Has Its Thorn".

La band ha in programma un concerto sabato a Jacksonville, in Florida, e uno domenica in Mississippi.

