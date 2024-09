Breslau emette un avviso di alluvione alle 11:01.

Maltempo e Alluvioni nella Polonia Sud-Occidentale: La città di Breslavia (Wrocław) nella Bassa Slesia si sta preparando per un'ondata di inondazioni a causa di forti piogge e livelli d'acqua in aumento. Il sindaco Jacek Sutryk ha emanato un'allerta per il fiume Oder, attuando misure come il monitoraggio delle dighe 24 ore su 24, il controllo dei canali e la chiusura delle dighe, come dichiarato in un video su Facebook del sindaco. L'ondata di inondazioni è prevista per raggiungere Breslavia il mercoledì, poiché le previsioni iniziali di impatto minimo sono state riviste dal sindaco. Anche se l'altezza prevista delle inondazioni è inferiore a quella del 1997, Sutryk evidenzia le infrastrutture cittadine migliorate con dighe, riserve e polder aggiornati. Spera che le acque non superino i confini della città.

10:35 Aggiornamento del Governatore sulla Situazione delle Alluvioni in Austria: La situazione delle alluvioni nell'Austria orientale rimane preoccupante, con previsioni di pioggia fino a 80 litri per metro quadrato per la regione lunedì. La governatrice Johanna Mikl-Leitner consiglia prudenza, dicendo "non è finita, rimane critica, rimane drammatica". Le dighe rappresentano una preoccupazione significativa, con rischi di rottura segnalati dalle autorità. Di conseguenza, la vita pubblica è stata quasi interamente sospesa, con oltre 200 strade chiuse, 1.800 edifici evacuati e numerosi studenti e bambini delle scuole dell'infanzia a casa. Circa 3.500 famiglie sono senza elettricità, rendendo difficile valutare i danni in questo momento. La governatrice assicura l'aiuto per le vittime delle alluvioni.

10:10 Livelli dell'Elba in Aumento in Sassonia I livelli dell'Elba stanno aumentando in Sassonia, secondo i dati del centro di controllo delle inondazioni dello stato. A Dresda, il livello era di 5,54 metri al mattino, con un previsto superamento della soglia di 6 metri più tardi nella giornata, che scatenerebbe il terzo livello di allarme più alto. Ciò potrebbe comportare l'allagamento di aree abitate. Il terzo livello di allarme è stato attivato alla stazione di Schöna vicino al confine con la Repubblica Ceca, con un livello di 6,09 metri. La stessa situazione si verifica alla Lusatian Neiße vicino a Görlitz al confine con la Polonia, con un livello di 5,56 metri, solo pochi centimetri sotto il quarto livello di allarme più alto. Un tratto della strada federale B99 è stato chiuso a Görlitz per motivi di sicurezza, secondo un portavoce della polizia. Il livello di allarme per il terzo livello è di 4,80 metri qui.

09:49 Alluvioni Centenarie nella Repubblica Ceca: Uomo Affoga nelle Acque delle Alluvioni

Un uomo è morto nelle alluvioni nella Repubblica Ceca, con almeno sette persone segnalate disperse. Un uomo è annegato nel fiume Krasovka nel distretto di Bruntal della Moravia-Slesia, secondo il presidente della polizia Martin Vondrasek alla radio pubblica. Tre persone sono state trascinate via in un'auto vicino a Jesenik nelle montagne Hrubý Jeseník, senza lasciare traccia del veicolo. Altre persone sono state trascinate via in vari corsi d'acqua, compreso il fiume Otava. Una persona dispersa da una casa di cura al confine con la Polonia sta anche essere cercata. Il primo ministro ceco Petr Fiala ha descritto questo come un'alluvione "centenaria" - un evento che si verifica una volta ogni secolo. In precedenza, sono state segnalate vittime di alluvioni in altri paesi dell'UE: un vigile del fuoco in Austria, un uomo in Polonia e sei persone in Romania.

09:17 Donna Ferita dal Fiume a Görlitz

Una donna ha riportato ferite mentre misurava i livelli dell'acqua nel fiume Neiße a Görlitz. Secondo il primo rapporto della polizia, la donna è scivolata e caduta nel fiume vicino all'hotel Parkhotel Merkur. È stata trascinata per circa 700 metri prima di riuscire a tirarsi fuori vicino alla diga di Vierraden. Sta attualmente ricevendo cure per ipotermia.

09:00 THW si Prepara per Operazioni su Grande Scala sui Fiumi Elba e Oder

L'Agenzia Federale Tedesca per il Soccorso Tecnico (THW) si è mobilitata per le possibili inondazioni nell'est della Germania. Il capo del dipartimento del THW Fritz-Helge Voss ha informato il "Morgenmagazin" della ZDF che verranno deployati team più grandi sui fiumi Elba e Oder se necessario. Consiglia ai residenti delle aree interessate di accumulare piccole scorte di emergenza. Voss nota che la Germania è riuscita a gestire finora, ma si attende l'inondazione dell'Elba, della Neiße e dell'Oder questa settimana. Nel fine settimana, il THW aveva già mobilitato circa 140 persone in Baviera e Sassonia, compreso il ponte crollato Carolabridge a Dresda. Voss sottolinea l'importanza della preparazione e dell'investimento nell'equipaggiamento come "costi di adattamento al clima".

A causa dei danni significativi causati dalle alluvioni nella Polonia sud-occidentale, il primo ministro Tusk ha organizzato una riunione del governo urgente per la mattina di lunedì. Ha preparato un decreto per dichiarare lo stato di emergenza, ma è necessario l'approvazione del governo. Le piogge persistenti nella Polonia sud-occidentale, confinante con la Repubblica Ceca, hanno portato alle alluvioni. La città di Nysa nella regione di Opole è stata particolarmente colpita durante la notte. L'acqua del Glatzer Neiße, un affluente dell'Oder, è entrata nella sala operatoria dell'ospedale locale, come riferito dall'agenzia di stampa PAP. Un totale di 33 pazienti, compresi bambini e donne incinte, sono stati evacuati in barca.

08:15 Baviera: Più Pioggia e Livelli d'Acqua in Aumento PrevistiLa situazione delle inondazioni in Baviera rimane critica in alcune aree, con pioggia prevista. Durante la notte, la situazione nelle regioni colpite non si è migliorata significativamente, secondo le autorità di polizia. La situazione è ancora critica: il Servizio delle Informazioni sul Livello delle Acque (HWIS) prevede ulteriori aumenti del livello delle acque con le previsioni di pioggia per la settimana. Tra gli altri, l'HWIS prevede che i livelli delle acque del Danubio a Passau, della Vils a Vilshofen e dell'Isar a Monaco aumenteranno nuovamente. Si prevede che la situazione migliorerà gradualmente entro mercoledì. Fino a martedì, il Servizio Meteorologico Tedesco (DWD) prevede pioggia continua dalle Alpi alla pianura. Possibili sono precipitazioni intense da 40 a 70 litri per metro quadrato, fino a 90 nelle aree stagnanti.

07:32 Repubblica Ceca: Nessun Rilievo - Livelli d'Acqua Ancora in AumentoNon c'è sollievo per le aree colpite dalle inondazioni e dalle alluvioni in Repubblica Ceca. L'onda di piena del March (Morava) ha raggiunto Litovel, circa 200 chilometri a est di Praga. intere strade sono state sommerse, come riferito dall'agenzia di stampa CTK. Le autorità del paese con circa 10.000 abitanti invitano la popolazione a non ostacolare i servizi di emergenza. "Nelle prossime ore ci aspettiamo un ulteriore aumento del livello dell'acqua del fiume", avverte il sindaco sui social media.

07:03 Rottura della Diga: Inondazioni Catastrofiche in PoloniaA seguito della rottura di una diga in Polonia, i locali temono le inondazioni distruttive che si avvicinano alla regione intorno alla Glatzer Neisse. I video delle testimonianze mostrano la potenza delle acque in piena.

06:40 Inondazioni in Europa: Morti in Polonia e RomaniaLa Polonia e la Repubblica Ceca si stanno riprendendo dalle conseguenze di un'alluvione centenaria, mentre la situazione in Bassa Austria è critica a seguito delle forti piogge. Vari paesi dell'UE hanno segnalato morti a causa delle inondazioni: un pompiere in Austria, un uomo in Polonia e sei persone in Romania.

06:12 Evacuazioni per Inondazioni nella Repubblica CecaLe peggiori tempeste degli ultimi anni hanno visto le acque delle inondazioni sommergere intere città come Jesenik nelle Montagne dei Giganti e Krnov al confine con la Polonia. A Jesenik, i servizi di emergenza hanno dovuto evacuare centinaia di persone in barca e in elicottero. Dopo il ritiro delle acque, gli smottamenti hanno rappresentato una minaccia in numerosi luoghi.

05:49 Passeggeri Bloccati sulla Nave da Crociere a ViennaA causa del livello dell'acqua alto sul Danubio a causa delle forti piogge, numerosi passeggeri di una nave da crociera svizzera sono bloccati a Vienna. I circa 100 passeggeri e 40 membri dell'equipaggio non possono sbarcare dalla "Thurgau Prestige" attualmente ormeggiata a riva, come riferito dal broadcaster svizzero SRF, citando la società di viaggi Thurgau Travel. I passeggeri non possono lasciare la nave perché la passerella verso il molo è allagata. Secondo i resoconti dei media, altre navi da crociera sono bloccate a Vienna. Thurgau Travel ha dichiarato che le autorità locali decideranno quando i passeggeri potranno sbarcare. Secondo i resoconti dei passeggeri, sono stati consigliati di rimanere sulla nave almeno fino a martedì. La "Thurgau Prestige" avrebbe dovuto navigare da Linz a Budapest e ritorno, ed è attualmente trattenuta a Vienna.

La tempesta "Anett", nota a livello internazionale come "Boris", ha causato piogge e inondazioni in Polonia, Repubblica Ceca, Austria e Romania. Almeno otto vite sono state perse finora.

