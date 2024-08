Breonna Taylor's Raid: analisi di esperti sul perché le accuse contro ex ufficiali sono state ritirate in tribunale

Louisville investigatori Joshua Jaynes e Sgt. Kyle Meany sono stati incriminati nel 2022 per aver presentato un'affidavit falsificato per perquisire la residenza di Taylor prima della retata della LMPD. In seguito, hanno collaborato per creare una "storia di copertura ingannatrice" per evitare la responsabilità per i loro ruoli nella preparazione dell'affidavit del mandato, che conteneva informazioni false, secondo i documenti del tribunale.

Tuttavia, il giudice della Corte distrettuale degli Stati Uniti Charles Simpson ha stabilito che la decisione di Kenneth Walker, il ragazzo di Taylor, di sparare quando gli ufficiali hanno fatto irruzione nella casa è stata la "ragione legale" per la morte di Taylor, piuttosto che l'ingresso senza mandato, secondo i documenti del tribunale.

Le accuse cadute prevedevano una pena massima di reclusione a vita. Le richieste di dismissione di altre accuse sono state negate e i due investigatori devono ancora affrontare accuse di violazione dei diritti civili, che potrebbero comportare pene detentive di diversi anni.

Ecco perché il giudice ha preso questa decisione, insieme alle interpretazioni degli analisti legali di CNN.

Il giudice ha stabilito che l'affidavit falsificato non ha direttamente portato alla morte di Taylor

Jaynes e Meany sono accusati di aver knowingly violato i diritti costituzionali di Taylor redigendo e autorizzando un'affidavit falso per ottenere un mandato di perquisizione senza bussare, nonostante sapessero di "dichiarazioni ingannevoli e fuorvianti, omissioni di fatti, dipendenza da informazioni obsolete e mancanza di motivi probatori" nell'affidavit, secondo la dichiarazione del Dipartimento di Giustizia del 2022. Entrambi gli ufficiali sapevano che l'esecuzione del mandato di perquisizione avrebbe "posso comportare rischi potenziali per gli ufficiali della LMPD armati e per chiunque si trovasse nella residenza di Taylor", ha dichiarato anche il Dipartimento di Giustizia.

Tuttavia, il giudice Simpson ha concluso che l'affidavit falsificato per un mandato non era la causa diretta della morte di Taylor.

"La morte di Taylor è stata principalmente attribuita al metodo di esecuzione del mandato", indicano i documenti del tribunale. "La decisione di Walker di sparare, come affermato e argomentato, è stata l'anticipata e probabile conseguenza dell'esecuzione del mandato alle 12:45 del mattino in una casa ignara. Questa decisione ha innescato il fuoco di risposta, colpendo e uccidendo Taylor."

Il 13 marzo 2020, quando gli ufficiali hanno eseguito il mandato nell'appartamento di Taylor, lei era a letto con Walker. Gli ufficiali hanno annunciato la loro presenza e poi hanno sfondato la porta d'ingresso, dopo di che Taylor e Walker hanno gridato per chiedere chi fosse fuori, ma non hanno ricevuto risposta, secondo Walker. Pensando che fossero intrusi, Walker ha preso la sua arma legalmente posseduta e ha sparato un colpo quando gli ufficiali sono entrati con la forza.

Ciò ha scatenato una raffica di colpi da parte degli ufficiali. Taylor, che si trovava in un corridoio con Walker, è stata colpita più volte. Walker è uscito illeso.

"Dal punto di vista dei pubblici ministeri, sostengono che dal momento in cui gli ufficiali hanno fornito informazioni false a un giudice per ottenere un mandato e successivamente hanno eseguito il mandato, sapendo che le informazioni fornite erano false, ogni azione che è seguita è stata una violazione legale e che i diritti civili di Taylor sono stati violati", ha detto Misty Marris, avvocato difensore e analista legale di CNN.

"L'argomentazione della difesa, tuttavia, è che sì, anche ammettendo che l'abbiamo fatto, una volta che gli ufficiali sono entrati nell'abitazione, il ragazzo di Taylor ha sparato un colpo ai poliziotti, che ha scatenato il loro fuoco di risposta, e a causa del colpo del ragazzo, è stata interrotta la catena di causalità legale per ritenere gli ufficiali penalmente responsabili della sua morte", ha aggiunto Marris.

L'analista legale di CNN Joey Jackson non è d'accordo con la decisione del giudice. Ha sostenuto che mentre il colpo di Walker ha portato gli ufficiali a rispondere con il fuoco, la reazione di Walker era prevedibile nelle circostanze.

"Il giudice afferma che il colpo di Walker interrompe la catena di eventi, implicando che gli ufficiali non avevano alcun ruolo in questo e che era Walker. Tuttavia, secondo la legge, solo gli eventi interventi prevedibili sono scusabili. Ma non è prevedibile quando si esegue un mandato senza bussare che qualcuno potrebbe difendere la propria casa con un'arma da fuoco? Una persona ha il diritto di proteggere la propria proprietà, soprattutto quando non sa chi sono gli intrusi. Non è ragionevole sostenere che la persona responsabile di questo è quella che è entrata e ha scatenato la situazione?", ha detto Jackson.

"Il comportamento degli ufficiali, a mio parere, ha portato alla morte di Taylor, perché senza le loro bugie non sarebbero stati a casa, e senza sfondare la porta non ci sarebbe stato il colpo di pistola, e senza un colpo di pistola non ci sarebbe stata la morte", ha detto Jackson.

L'accusa è stata ridotta da un reato penale a un reato minore

Mentre gli ufficiali erano inizialmente accusati di aver usato un'arma letale per violare il diritto di Taylor al Fourth Amendment di essere protetti dalle perquisizioni non motivate, la sentenza del giudice Simpson ha stabilito che non è stato stabilito che "l'équipe di esecuzione ha utilizzato le loro armi con l'intenzione di sottoporre Taylor alla perquisizione".

Con l'eliminazione della "uso di un'arma pericolosa" dal giudice, l'accusa si è trasformata in un reato minore punibile con una multa e/o un massimo di un anno di reclusione, secondo i documenti del tribunale.

"Il giudice della corte distrettuale federale ha sostanzialmente diminuito le accuse per violazione dei diritti civili. L'accusa originale per violazione dei diritti civili era una violazione dei diritti civili di Taylor contro le perquisizioni e le confische irragionevoli, che ha portato alla sua morte. La componente 'che ha portato alla sua morte' ha notevolmente aumentato la gravità dell'accusa e della punizione, e il giudice ha escluso la componente 'che ha portato alla sua morte' dall'accusa perché il giudice ha determinato che eventuali violazioni nell'ottenere il mandato di perquisizione non erano la causa della sua morte", ha detto Elie Honig, ex pubblico ministero federale e analista legale senior di CNN.

"Il motivo principale che ha portato alla sua morte è stata la reazione del suo ragazzo ai poliziotti, che ha scatenato la reazione della polizia a sua volta. Ciò non significa che il caso sia stato completamente archiviato. Ci sono ancora accuse minori di violazione dei diritti civili da affrontare e gli ufficiali coinvolti sono ancora accusati di aver fabbricato dichiarazioni nel loro affidavit per ottenere il mandato di perquisizione. Tuttavia, l'accusa più grave non è più in gioco."

Gli ufficiali devono ancora affrontare altre accuse

Meany è ancora alle prese con una pena detentiva che potrebbe raggiungere i cinque anni per aver fornito false dichiarazioni agli investigatori federali. Jaynes è accusato di aver falsificato i registri in un'indagine federale, oltre a cospirare per falsificare i registri e intimidire i testimoni. Se condannato, Jaynes potrebbe scontare fino a 40 anni di carcere.

Brett Hankison, un altro ex detective della LMPD, che è coinvolto nella morte di Taylor, subirà un nuovo processo per violazione dei diritti civili in ottobre, dopo un jury non unanime nel suo processo iniziale. I pubblici ministeri hanno sostenuto che la notte in cui Taylor è stata uccisa è stata usata una forza eccessiva e sono stati violati i suoi diritti civili, nonché quelli del suo boyfriend e dei vicini. Se dichiarato colpevole, Hankison potrebbe trascorrere il resto della sua vita in prigione.

L'ex detective Kelly Hannah Goodlett ha ammesso la sua colpevolezza per aver cospirato per fabbricare un affidavit di mandato per la perquisizione della casa di Taylor e per coprire il documento falso ingannando gli investigatori in un tribunale federale nel 2022. Goodlett non è ancora stata condannata.

Impatto sulla fiducia del pubblico nel sistema di giustizia

Taylor, insieme ad Atatiana Jefferson e Sonya Massey, è tra un gruppo di donne nere che sono state uccise di recente dalle forze dell'ordine nelle loro case.

"Siamo profondamente addolorati e stiamo lottando per accettare la decisione del giudice, che troviamo inaccettabile", ha dichiarato la famiglia di Taylor in una dichiarazione fornita alla CNN affiliata WLKY. "Gli assistenti degli avvocati degli Stati Uniti sul caso ci hanno informato che intendono appellarsi. Date le circostanze attuali, l'unica cosa che possiamo fare è essere pazienti. Questo appello prolungherà la vita del caso, ma abbiamo sempre mantenuto che continueremo la nostra lotta per una giustizia completa per Breonna Taylor".

Jackson ha espresso preoccupazione per la decisione, dicendo: " Stabilisce un preoccupante precedente che la responsabilità per l'accountability nel nostro sistema di giustizia è un problema significativo e che simili incidenti sono probabili che si verifichino".

"La decisione potrebbe essere ben ragionata e logica, ma solo perché qualcosa è logico e ben ragionato non significa che debba diventare la nostra realtà", ha aggiunto Jackson. "Data la nostra attuale situazione insolita, credo che le persone stiano perdendo la fede e la speranza nel nostro sistema di giustizia, e questo è un problema".

La morte di Taylor ha ricevuto poca attenzione all'inizio fuori da Louisville. Tuttavia, alla fine di maggio 2020, è stata rilasciata la chiamata al 911 di Walker della notte in cui Taylor è stata colpita, e George Floyd è stato ucciso dalla polizia a Minneapolis solo pochi giorni dopo, dando fuoco alle proteste nazionali nell'estate del 2020, che chiedevano riforme della polizia.

CNN's Paradise Afshar, Dalia Faheid, Eliott C. McLaughlin, Sonia Moghe e Hannah Rabinowitz hanno contribuito a questo report.

