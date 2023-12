Brendan Fraser pensa al motivo del fallimento del reboot della Mummia di Tom Cruise

"È difficile fare quel film", ha detto Fraser a Variety. "L'ingrediente che avevamo per la nostra Mummia, che non ho visto in quel film, era il divertimento. Era questo che mancava in quell'incarnazione. Era un film horror troppo diretto. 'La Mummia' dovrebbe essere un viaggio emozionante, ma non terrificante e spaventoso".

Fraser ha recitato nel film del 1999, che ha dato il via al franchise e ai due sequel.

In questi giorni sta ottenendo recensioni entusiastiche e scatenando le polemiche sugli Oscar per la sua interpretazione di un uomo estremamente obeso che cerca di ricongiungersi con la figlia separata nel film di prossima uscita "The Whale".

Ma Fraser ha detto che non sarebbe contrario a tornare per un altro film della "Mummia".

"Non so come potrebbe funzionare", ha detto. Ma sarei disposto a farlo se qualcuno si presentasse con l'idea giusta".

Leggi anche:

Fonte: edition.cnn.com