- Bremerhaven vi invita alle giornate marittime

Dalla barca a vela al rimorchiatore alla nave a vapore: Circa 70 navi speciali sono esposte e aperte all'esperienza durante i "Giorni Marittimi" a Bremerhaven dal mercoledì pomeriggio alla domenica. I visitatori possono, tra le altre cose, visitare la nave scuola a vela "Alexander von Humboldt II", come annunciato dagli organizzatori. Chi lo desidera può anche prenotare un tour in nave, come con il cutter alto mare "Astare" o con la nave piattaforme del 1898 "Verandering".

Le persone in sedia a rotelle hanno l'opportunità di vivere la vela agonistica sulla "Henk de Mol". Fino a tre utenti di sedia a rotelle con i loro accompagnatori possono trovare spazio sulla speciale conversione di 7,50 metri del circolo velico "Inclusiva Vela per Tutti" della Renania Settentrionale-Vestfalia.

Fuochi d'artificio musicali come highlight

Sulla terraferma, sono allestiti quattro palchi che offrono musica dai canti marinari al pop tedesco al rock. Georgia Balke di Bremerhaven, vincitrice del programma televisivo "The Voice Kids" del 2022, si esibirà anche lei. Sabato sera, un spettacolo pirotecnico musicale sarà visibile e udibile.

I "Giorni Marittimi" sono il piccolo fratello del grande festival dei velieri "Sail", che si tiene ogni cinque anni. Nel frattempo, Bremerhaven invita ai "Giorni Marittimi". Il prossimo "Sail" è previsto per agosto 2025.

