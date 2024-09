- Bremen Friedl si rammarica dell'esitazione dei calciatori

Marco Friedl, leader di Werder Bremen, ha espresso delusione per la mancanza di apertura tra i giocatori di calcio moderni. "Oggi, le persone parlano principalmente di cose che non causano problemi e garantiscono l'immunità dalle critiche", ha dichiarato il 26enne austriaco a "Kicker" in un'intervista.

Ha aggiunto: "Se esprimi un'opinione al di fuori di questo, diventa rapidamente un problema enorme che prende velocità - e come giocatore, devi essere molto cauto. Purtroppo, è così che funziona".

Friedl dimostra comprensione

Dopo il pareggio per 0-0 di Werder contro Borussia Dortmund, Friedl e il compagno Marvin Ducksch hanno criticato la strategia di mercato di Werder e hanno espresso preoccupazione per la mancanza di nuovi acquisti. Lo sportivo direttore di Werder Bremen, Clemens Fritz, ha subsequently rimproverato entrambi i giocatori e ha richiesto un incontro.

Friedl ha quindi ritirato le sue dichiarazioni. "Riconosco anche che non tutti i trasferimenti sono sempre possibili. Non è che noi, i giocatori, abbiamo una lista di richieste - e Clemens ha ragione: non abbiamo perso giocatori chiave, siamo ancora competitivi. Pertanto, sono anche completamente soddisfatto della squadra".

Friedl ha criticato anche l'allenatore Ole Werner per non aver fornito un sostegno adeguato alla squadra durante gli ultimi stages della partita contro il BVB. Tuttavia, Friedl ha precisato: "Ho chiaramente detto che come squadra non siamo riusciti a trovare soluzioni - purtroppo, questo è stato immediatamente attribuito solo all'allenatore, ma non era mai stata la mia intenzione e, purtroppo, non ho comunicato efficacemente in quel momento".

