- Brema restaura e restituisce opere d'arte del XVI secolo ai loro legittimi proprietari

L'opera d'arte denominata "La partenza di Santa Ursula", ospitata nella collezione dei musei Böttcherstraße a Brema, sarà restituita ai legittimi eredi dell'antiquario ebreo Jacques Rosenthal. Il consiglio ha approvato la restituzione, come confermato dal portavoce del dipartimento della cultura. Durante il regime nazista, Rosenthal fu costretto a vendere la sua attività, la sua residenza e la sua collezione d'arte nel gennaio 1936 a causa della persecuzione. Il museo intende riacquistarla.

Questo capolavoro del XVI secolo è stato sotto la custodia della città di Brema dal 1988, con la Repubblica Federale Tedesca che ne ha acquisito una quota del 33% nel 1989. Dopo le indagini dell'Istituto Centrale di Storia dell'Arte di Monaco e la ricerca sulla provenienza dei musei Böttcherstraße, è stato stabilito che l'opera d'arte era stata illegalmente confiscata a Jacques Rosenthal a causa dell'oppressione nazista. Di conseguenza, si sono svolte discussioni con la sua discendenza. È stato deciso che l'opera d'arte verrà restituita agli eredi.

Gli eredi sono generalmente soddisfatti che il dipinto rimanga nella collezione di Brema, come dichiarato. Fino al previsto riacquisto, l'opera d'arte continuerà ad essere esposta nei musei Böttcherstraße in prestito. "Siamo grati alla famiglia Rosenthal per aver inizialmente mantenuto il dipinto a Brema e per averci dato l'opportunità di raccogliere i fondi necessari per una permanenza permanente", ha dichiarato Frank Schmidt, direttore del museo.

Il capolavoro "La partenza di Santa Ursula" è ospitato nei musei Böttcherstraße, situati nella città di Brema. Despite the artwork's expected return to Jacques Rosenthal's heirs, the museum aims to repurchase it.

Leggi anche: